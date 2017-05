26. maj: Rojstvo pisca trilogije Bobri

26. maj 2017

Na današnji dan se je leta 1891 na Rodinah pri Žirovnici rodil pripovednik in dramatik Janez Jalen, slovenskim bralcem še najbolj znan po trilogiji Bobri, ki je izšla leta 1943.

V njej opisuje življenje mostiščarjev na Ljubljanskem barju. Podobo prvobitne narave in plemenske družbe je povezal z mitom o argonavtih in z njihovo potjo prek naših krajev do Jadranskega morja. Janez Jalen je pisal t. i. popularno prozo domačijskega tipa. Priljubljene so njegove povesti Ovčar Marko, Cvetkova Cilka in Trop brez zvoncev.

Tudi kot dramatik je obravnaval kmečko življenje, še posebno v trilogiji ljudskih iger Dom, Srenja in Bratje. Napisal je tudi scenarij za prvi slovenski igrani film Triglavske strmine režiserja Metoda Badjure. Jalen je pri svojem pisanju sledil tradiciji poetičnega realizma 19. stoletja. Po poklicu je bil duhovnik, tako kot njegov veliki vzornik Fran Saleški Finžgar.

Umrl je 12. aprila 1966 na Ljubnem.

Leta 1478 se je rodil Giulio di Giuliano de Medici, ki je bil leta 1523 izvoljen za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Klemen VII. Umrl je leta 1534.

Leta 1799 se je rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksander Sergejevič Puškin, ena najbolj vsestranskih in svobodomiselnih osebnosti svojega časa.

Leta 1822 se je rodil francoski pisatelj Edmond de Goncourt, ki je bil z bratom Julesom viden predstavnik naturalizma.

Leta 1842 se je rodil prvi slovenski poklicni časnikar Anton Tomšič. 2. aprila 1868 je v Mariboru izšla prva številka Slovenskega naroda, katerega urednik je bil Tomšič.

Leta 1865 se je rodil finski slikar in grafik Akseli Gallen-Kallela, eden najpomembnejših ustvarjalcev finske narodne romantike.

Leta 1879 je v Gandamaku s sporazumom med Rusijo in Veliko Britanijo nastala država Afganistan.

Leta 1887 se je v Svetem Križu pri Trstu rodil slovenski slikar Albert Sirk. Bil je realist z izrazitim nadihom romantizma.

Leta 1896 je Nikolaj II. postal ruski car.

Leta 1896 je Charles Dow objavil prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones.

Leta 1897 so v Londonu izdali roman Brama Stokerja z naslovom Dracula.

Leta 1907 se je rodil ameriški filmski igralec John Wayne, s pravim imenom Marion Michael Morrison. Bil je legenda zlate dobe Hollywooda. Umrl je leta 1979.

Leta 1917 je mesto Mattoon v ameriški zvezni državi Illinois opustošil tornado. Umrl je 101 človek, ranjenih pa je bilo 689 ljudi. Ta tornado velja za najdlje trajajoči tornado v zgodovini, saj je trajal več kot sedem ur in je v tem času prepotoval 293 milj.

Leta 1918 je bila ustanovljena Demokratična republika Gruzija.

Leta 1928 se je rodil ameriški zdravnik Jack Kevorkian.

Leta 1936 je v spodnjem domu severnoirskega parlamenta začel o enem od zakonov razpravljati Tommy Henderson. Ko je nehal govoriti o predlogu zakona, se je že delalo jutro. Henderson je nepretrgoma govoril 10 ur.

Leta 1938 je Adolf Hitler položil temeljni kamen za novo tovarno v Wolfsburgu, leto pozneje pa so s tekočega traku začeli prihajati avtomobili z imenom volkswagen.

Leta 1955 je prvič po letu 1948 v Beograd pripotovala sovjetska partijska delegacija, ki jo je vodil prvi sekretar CK KP SZ Nikita Hruščov.

Leta 1955 je na testiranju novega ferrarija v Monzi umrl italijanski dirkač Alberto Ascari. Ovinek na dirkališču v Monzi se sedaj imenuje Variante Ascari. Na 32 drikah v formuli ena je zmagal 13-krat. Svetovni prvak je postal v letih 1952 in 1953.

Leta 1964 se je v New Yorku rodil ameriški kitarist in pevec Lenny Kravitz.

Leta 1966 se je osamosvojila južnoameriška država Gvajana.

Leta 1966 se je rodila angleška igralka Helena Bonham Carter.

Leta 1968 se je v Köbenhavnu rodil danski prestolonaslednik Frederik, s polnim imenom Frederik Andre Henrik Christian.

Leta 1972 sta ameriški predsednik Richard Nixon in sovjetski generalni sekretar Leonid Brežnjev podpisala prvega od sporazumov SALT, ki je bil eden prvih poskusov omejevanja strateške jedrske oborožitve.

Leta 1977 se je rodil italijanski nogometaš Luca Toni.

Leta 1983 je potres z močjo 7,7 stopnje po Richterju prizadel Japonsko. Zaradi potresa so nastali cunamiji, ki so ubili najmanj 104 ljudi, več tisoč pa jih je bilo ranjenih. Uničenih je bilo tudi več tisoč stavb.

Leta 1986 je Evropska unija sprejela zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju.

Leta 1991 je Zviad Gamsakhurdia postal prvi demokratično izvoljeni predsednik Republike Gruzije, potem ko se je ta odcepila od Sovjetske zveze.

Leta 1991 je nad Tajsko eksplodiralo letalo Lauda Air flight 004. Umrlo je 223 ljudi.

Leta 1993 je v finalu Lige prvakov Olympique iz Marseilla na olimpijskem stadionu v Muenchnu premagal Milan z 1:0.

Leta 1999 je v enem izmed najbolj dramatičnih finalov v Ligi prvakov Manchester United z dvema goloma v sodnikovem podaljšku ugnal Bayern z 2:1.

Leta 2002 je Mars Odyssey na Marsu odkril sledi, da naj bi bile na tem planetu velike zaloge vode.

Leta 2004 so nogometaši Porta drugič v zgodovini zmagali v Ligi prvakov. V finalu so v Gelsenkirchnu premagali Monaco s 3:0. Portugalci so pred finalom izločili Manchester United, Lyon in Deportivo iz La Corune.

Leta 2008 je bitko z rakom izgubil legendarni ameriški filmski režiser, producent in igralec Sydney Pollack. Pollack, ki je kariero začel na newyorških gledaliških deskah, je režiral 20 filmov - sedem z Robertom Redfordom v glavni vlogi, med najbolj nepozabnimi Dekle, ki sem jo ljubil in Moja Afrika, ki sta mu prinesla dva oskarja (za režijo in produkcijo). Oskarjevsko nominacijo je prejel tudi za režijo slovite komedije z Dustinom Hoffmanom, Tootsie (1982), in za dramo Tudi konje streljajo, mar ne? (1969) z Jane Fonda v glavni vlogi.

Leta 2011 so v Srbiji po 16 letih iskanja prijeli Ratka Mladiča, ki je bil med vojno v BiH-u poveljnik vojske bosanskih Srbov in predstavlja simbol enega najhujših zločinov po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Haaška obtožnica ga bremeni genocida zaradi pokola Muslimanov v Srebrenici.

Leta 2013 je dirkač F1 Nico Rosberg 30 let po zmagi svojega očeta Kekeja Rosberga v Monte Carlu dobil dirko za VN Monaka.

Leta 2013 so nogometaši Lazia v finalu italijanskega pokala ugnali mestnega tekmeca Romo (1:0). Edini zadetek na tekmi je dosegel Senad Lulić. To je bil za Lazio šesti naslov pokalnih zmagovalcev.