28. november: Dan igralca, ki je upodobil Pollocka

Na današnji dan

28. november 2017 ob 07:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1950 se je v Engelwoodu v New Jerseyju rodil ameriški igralec Ed Harris.

V srednji šoli je igral ameriški nogomet in postal pravi športni zvezdnik, a je kmalu po začetku študija odkril naklonjenost do igralskega poklica. Na Univerzi v Oklahomi je študiral dramsko igro in se po nekaj uspešnih vlogah v tamkajšnjem gledališču preselil v Kalifornijo, kjer je še naprej študiral. Njegova prva pomembna vloga je bila v filmu Borderline s Charlesom Bronsonom, leta 1983 pa je zaslovel z vlogo astronavta Johna Glenna v filmu The Right Stuff. Čez dvanajst let je za podobno vlogo dobil svojo prvo nominacijo za oskarja za najboljšo stransko moško vlogo v Apollu 13. Za oskarja je bil nominiran tudi v letih 1999, 2001 in 2003, in sicer za vloge v filmih Trumanov šov, Pollock (ta biografski film je bil tudi njegov režijski prvenec) in Ure do večnosti.

Leta 741 je umrl papež sveti Gregor III.

Leta 1095 je zadnji dan koncila v Clermontu papež Urban II. za poveljnika križarjev v napadu na Sveto deželo imenoval škofa Adhemarja Lepujskega in grofa Raymonda IV. Toulouškega.

Leta 1290 je umrla žena Edvarda I. Angleškega, Eleanora Kastiljska.

Leta 1443 so Skanderbeg in njegove sile osvobodile mesto Kruja, takratno glavno mesto Albanije, in razvili zastavo, ki se je od takrat do danes le malo spremenila.

Leta 1489 se je rodila žena Jamesa IV. Škotskega, Margareta Tudor.

Leta 1520 je portugalski pomorščak Ferdinand Magellan preplul ožino, ki zdaj nosi njegovo ime.

Leta 1585 je umrl španski skladatelj Hernando Franco.

Leta 1582 sta v mestu Stratford upon Avon William Shakespeare in Anne Hathaway plačala 40 funtov, da sta dobila dovoljenje za poroko.

Leta 1660 je 12 moških, med njimi Christopher Wren, Robert Boyle, John Wilkins in sir Robert Moray, na kolidžu Gresham ustanovilo najstarejšo znanstveno družbo, ki so jo poimenovali Kraljeva družba (Royal Society).

Leta 1680 je umrl italijanski baročni kipar Gian Lorenzo Bernini.

Leta 1680 je umrl italijanski arhitekt in slikar Giovanni Francesco Grimaldi.

Leta 1681 se je rodil francoski protestantski vodja upornikov Jean Cavalier.

Leta 1729 so v Misisipiju Indijanci iz plemena Natchez pobili 138 Francozov, 35 Francozinj in 56 otrok.

Leta 1757 se je rodil angleški pesnik William Blake, ki je s svojim fantastičnim in mističnim slikarstvom postal predhodnik prerafaelitov, secesije in ekspresionizma.

Leta 1785 se je rodil francoski premier Achille Charles Leon Victor, vojvoda de Brogliejski.

Leta 1820 se je rodil nemški socialist Friedrich Engels, ki je bil s Karlom Marxom utemeljitelj historičnega materializma. Umrl je leta 1895.

Leta 1829 se je rodil ruski skladatelj, pianist in dirigent Anton Rubinstein.

Leta 1843 so na Havajih začeli praznovati dan neodvisnosti ali Ka Lahui. Tega dne sta Velika Britanija in Francija otočje namreč priznali kot neodvisno državo.

Leta 1853 se je rodila Helen Magill White, prva Američanka, ki je postala doktorica znanosti.

Leta 1866 se je rodil ameriški arhitekt Henry Bacon.

Leta 1876 je umrl prusko-estonski embriolog Karl Ernst Ritter von Baer.

Leta 1880 se je rodil ruski pesnik Aleksander Aleksandrovič Blok.

Leta 1881 se je rodil avstrijski pesnik, novelist, dramatik, pisatelj in esejist Stefan Zweig.

Leta 1896 so v Budimpešti odprli podzemno železnico.

Leta 1896 se je rodil slovenski urednik in jezikoslovec češkega rodu Ivan Navratil.

Leta 1905 je irski nacionalist Arthur Griffith ustanovil politično stranko Sinn Fein, katere cilj je bil neodvisna Irska.

Leta 1907 se je rodil italijanski novinar in pisatelj Alberto Moravia.

Leta 1912 je Albanija razglasila neodvisnost od Osmanskega cesarstva.

Leta 1916 se je rodila belgijska princesa Mary Lilian Baels.

Leta 1917 se je Finska v skladu z deklaracijo o svobodni pravici narodov do samoodločbe odcepila od Rusije.

Leta 1919 je bila Lady Astor kot prva ženska izvoljena v angleški parlament.

Leta 1920 so v kinih začeli predvajati film The Mask of Zorro. Glavno vlogo je odigral Douglas Fairbanks.

Leta 1931 je umrl slovenski nadškof Frančišek Borgia Sedej.

Leta 1942 je v nočnem klubu Cocoanut Grove v Bostonu v požaru umrlo 491 ljudi.

Leta 1942 se je otok Réunion priključil Franciji.

Leta 1943 se je rodil ameriški glasbenik Randy Newman.

Leta 1943 so se v Teheranu srečali Churchill, Roosevelt in Stalin, ki so se dogovorili o odprtju druge fronte v Evropi in o povojni prihodnosti.

Leta 1944 je začelo obratovati pristanišče v Antwerpnu.

Leta 1949 se je rodil ruski baletnik Alexander Godunov.

Leta 1950 se je rodil ameriški fizik Russell Alan Hulse, ki je leta 1993 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1950 je umrl slovenski gledališki igralec Ivan Levar.

Leta 1954 je umrl italijansko-ameriški fizik Enrico Fermi, ki je leta 1938 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1955 je Jugoslavija podpisala Avstrijsko državno pogodbo.

Leta 1958 so Mavretanija, Čad, Republika Kongo in Gabon postale avtonomne republike znotraj Francoske zveze.

Leta 1960 je Mavretanija postala od Francije neodvisna država.

Leta 1962 je umrla nizozemska kraljica mati Vilhelmina.

Leta 1964 je Nasa proti Marsu izstrelila medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 4.

Leta 1964 je umrl slovenski književni zgodovinar Ivan Grafenauer.

Leta 1964 se je rodil nemški alpski smučar Armin Bittner. V svetovnem pokalu je dobil sedem slalomskih tekem (Hinterstoder 1986, St. Anton 1988, Kitzbuehel in Thredb 1989, Kranjska Gora, Schladming in Veysonnaz 1990). V sezonah 1988/89 in 1989/90 je osvojil mali kristalni globus za skupno zmago v slalomu. Na svetovnem prvenstvu leta 1987 v Crans Montani je prismučal do slalomskega brona. Dve leti pozneje pa je bil v Vailu srebrn. Kariero je končal januarja 1995.

Leta 1967 se je v Houstonu v Teksasu rodila ameriška igralka, ki je zaslovela kot Playboyeva zajčica leta 1993, Anna Nicole Smith, s pravim imenom Vickie Lynn Hogan.

Leta 1969 je skupina The Rolling Stones izdala album z naslovom Let It Bleed.

Leta 1971 je teroristična organizacija Črni september ustrelila jordanskega premierja Vasfija Tela.

Leta 1975 je Vzhodni Timor razglasil neodvisnost od Portugalske.

Leta 1979 je letalo Air Zealanda na letu iz Aucklanda do južnega tečaja zadelo goro Mount Erebus na Antarktiki. Umrlo je vseh 257 potnikov in članov posadke.

Leta 1987 je boeing 747 južnoafriške družbe strmoglavil v Indijski ocean, umrlo je vseh 159 ljudi na letalu.

Leta 1994 so volivci na referendumu na Norveškem odločili, da se ne bodo priključili Evropski uniji.

Leta 1999 je na super G-ju za svetovni pokal v kanadskem Lake Louisu senzacionalno zmagala Mojca Suhadolc. To je bila edina zmaga Vrhničanke v svetovnem pokalu, skupno je na zmagovalnem odru stala petkrat. Suhadolčeva je odlično izkoristila prvo štartno številko, njenemu času pa se je še najbolj približala Nemka Hilde Gerg, ki je zaostala le dve stotinki sekunde. Tretje mesto je zasedla Italijanka Isolde Kostner.

Leta 1999 Paragvajec Jose Luis Chilavert je postal prvi vratar v nogometni zgodovini, ki je na eni tekmi dosegel tri zadetke. Na tekmi argentinskega prvenstva med Velezom iz Sarsfielda in Ferrom Carril Oeste je bil trikrat natančen z enajstih metrov. Chilavert, ki je športno pot končal novembra 2004, je v karieri dosegel 62 golov (45 iz enajstmetrovk in 17 iz prostih strelov), osem zadetkov je dal tudi za paragvajsko reprezentanco.

Leta 1999 je Američan Pete Sampras v finalu teniškega mastersa v Hannovru premagal rojaka Andrea Agassija s 6:1, 7:5 in 6:4. Sampras je že petič osvojil neuradni naslov svetovnega prvaka, v žep pa je pospravil 1,350.000 dolarjev.

Leta 2001 je slovenska košarkarska reprezentanca je v Permu v 3. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v skupini E izgubila še z Rusijo z 88:63. Še največ točk (po 12) sta dosegla Ivica Jurkovič in Boštjan Nachbar. Čeprav so varovanci Slobodana Subotiča kvalifikacije začeli zelo slabo, so se uvrstili tudi na prvenstvo na Švedskem, kjer pa spet ni bilo želenega rezultata.

Leta 2004 so celjski rokometaši so v finalu Evropskega superpokala v Ciudad Realu premagali Kiel s 30:29. Junaka zmage sta bila Sergej Rutenka z 10 zadetki in vratar Gregor Lorger z 18 obrambami.

Leta 2004 so teniške igralke Rusije prvič v zgodovini osvojile Pokal federacij, potem ko so po ogorčenem boju s 3:2 premagale branilke naslova Francozinje. Odločala je igra dvojic, v kateri sta Vera Zvonareva in Anastazija Miskina s 6:4 in 7:6 premagali Emilie Loit in Marion Bartoli. V Moskvi je blestela Miskina, ki je dobila vse tri dvoboje.

Leta 2011 je umrl je režiser Ken Russell, ki je rušil tabuje s filmi Zaljubljene ženske, Demoni in Kurba.

Leta 2013 je v 95. letu starosti je umrl Mitja Ribičič, eden vidnejših slovenskih politikov v nekdanji državi, med drugim vodja OZNE ter predsednik centralnega komiteja ZK Jugoslavije.

M. K.