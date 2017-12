4. december: Nastanek močne opozicijske sile, ki zmaga na volitvah

Leta 1989 je bila s podpisom sporazuma ustanovljena koalicija Demokratična opozicija Slovenije - Demos.

V koalicijo demokratično izvoljenih strank, ki so nastale v letih 1989–1990 so pristopile Slovenska demokratična zveza (SDZ), Socialdemokratska zveza Slovenije (SDZS), Slovenski krščanski demokrati (SKD), Slovenska kmečka zveza, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije. Verjetno najpomembnejši interes, ki je te politično, ideološko in socialno dokaj različne politične stranke združil v koalicijo, je bil sprememba političnega sistema. Kot ustanovitelji so bili podpisani Andrej Magajna, Rajko Pirnat, Dušan Plut, Marjan Podobnik, Jože Pučnik, Dimitrij Rupel, Ivan Oman, Katja Boh, Hubert Požarnik, Leo Šešerko in Lojze Petrerle.

Na prvih večstrankarskih volitvah po letu 1945, 8. aprila 1990, so stranke, združene v Demos, s 54,8 % glasov dosegle zmago nad strankami, ki so nastale iz političnih organizacij prejšnjega političnega sistema: Zvezo komunistov Slovenije — Stranko demokratične prenove (ZKS-SDP), ki je januarja 1990 izstopila iz Zveze komunistov Jugoslavije, ZKJ), (17 odstotkov glasov na volitvah), Liberalno-demokratsko stranko (prej ZSMS, Zvezo socialistične mladine Slovenije), ki je dobila 15 odstotkov glasov in Socialistično stranko Slovenije (prej SZDL, Socialistična zveza delovnega ljudstva), ki je dobila 5 odstotkov glasov volivcev.

Koalicijsko Demosovo vlado (pravzaprav »izvršni svet«), nastalo po volitvah leta 1990, je vodil Lojze Peterle, predsednik Slovenskih krščanskih demokratov, stranke, ki je v okviru koalicije Demos dobila največ, to je 13 odstotkov glasov. Preostale najpomembnejše funkcije so zasedli člani SDZ: predsednik parlamenta (pravzaprav »skupščine«) je postal France Bučar, Janez Janša je postal obrambni, Igor Bavčar notranji, Dimitrij Rupel zunanji, Rajko Pirnat pa pravosodni minister (oz. »republiški sekretar« po takratni nomenklaturi).

Demosova koalicijska vlada je uspešno izvedla osamosvojitev Republike Slovenije od takratne Jugoslavije. Na plebiscitu 23. decembra 1990 je 88,2 odstotka volivnih upravičencev glasovalo za osamosvojitev Slovenije. Slovenska skupščina je nato 25. junija 1991 sprejela deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije in nekaj s tem povezanih zakonov. Jugoslovanska vlada je skušala preprečiti osamosvojitev z akcijo Jugoslovanske ljudske armade, ki je v noči razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije, 26. na 27. junij 1991 začela zasedati mednarodne mejne prehode in s tem zadržati Slovenijo v Jugoslaviji. Desetdnevna vojna se je končala 7. julija 1991, s podpisom sporazuma — Brionske deklaracije med slovensko in jugoslovansko delegacijo, ob posredovanju evropske diplomacije.

Zaradi nesporazumov v koaliciji Demos je nato aprila 1992 padla Demosova vlada Lojzeta Peterleta, novo, osemmesečno vlado široke koalicije (Liberalno demokratske stranke (LDS, prej Liberalne stranke ZSMS), Socialistične stranke, prenovljenih komunistov in polovice Demosovih strank) pa je sestavil predsednik LDS, Janez Drnovšek.

Leta 771 je Karel Veliki po smrti svojega brata Karlomana postal frankovski kralj.

Leta 1110 so križarji osvojili Sidon.

Leta 1259 sta francoski kralj Ludvik IX. in angleški kralj Henry III. v Parizu podpisala sporazum. Angleži so se tako umaknili iz celinske Evrope, Francozi pa so nehali podpirati angleške upornike.

Leta 1334 je umrl papež Janez XXII. Njegovo pravo ime je bilo Jacques dEuse, cerkev pa je vodil iz Avignona.

Leta 1459 je umrl vojvoda Južne Jutlandije Adolf VIII.

Leta 1512 se je rodil španski zgodovinar Jeronimo de Zurita y Castro.

Leta 1619 se je 38 ljudi iz angleške župnije Berkeley izkrcalo v Virginiji, ZDA, in se zahvalilo Bogu. Ta dan velja kot prvi dan zahvalnosti v Ameriki.

Leta 1639 je Jeremiah Horrocks kot prvi z daljnogledom opazoval prehod Venere prek Sončeve ploskve.

Leta 1642 se je rodil francoski kardinal, premier in državnik Armand-Jean du Plessis de Richelieu.

Leta 1679 je umrl angleški filozof Thomas Hobbes.

Leta 1791 je izšla prva številka časopisa The Observer, prvega časopisa na svetu, ki je izhajal ob nedeljah.

Leta 1798 je umrl italijanski naravoslovec Luigi Galvani. Bil je zdravnik, velja pa za izumitelja galvanske tehnike.

Leta 1849 se je rodil indijanski poglavar Oglala Siouxov Crazy Horse (Nori konj).

Leta 1866 se je rodil ruski slikar in utemeljitelj abstraktnega slikarstva Vasilij Kandinski. Od leta 1918 je živel v tujini.

Leta 1875 se je v Pragi rodil nemški pesnik Rainer Maria Rilke, s pravim imenom Rene Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke.

Leta 1885 se je rodil slovenski prevajalec in klasični filolog Anton Sovre. S svojimi deli je veliko prispeval k boljšemu razumevanju in poznavanju antičnega življenja, mišljenja in književnosti.



Leta 1892 se je rodil španski general in diktator med letoma 1936 in 1975 Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade.

Leta 1893 se je rodil hrvaški pesnik, pisatelj in revolucionar Avgust Cesarec.

Leta 1908 se je rodil ameriški bakteriolog in Nobelov nagrajenec Alfred Hershey.

Leta 1918 je ameriški predsednik Woodrow Wilson kot prvi predsednik ZDA obiskal tujo državo. Odpotoval je proti francoskemu Brestu.

Leta 1922 se je rodil francoski filmski igralec Gerard Philippe. Nastopal je v gledališču, kjer je igral v delih Camusa, Hugoja, Shakespeara, in v številnih filmih.

Leta 1938 se je rodila avstralska sopranistka Yvonne Minton.

Leta 1941 sta Poljska in ZSSR podpisala pogodbo o prijateljstvu in vzajemni obrambni pomoči.

Leta 1942 je bila ustanovljena Alžirska država.

Leta 1943 sta se britanski premier Churchill in ameriški predsednik Roosevelt sešla v Kairu.

Leta 1943 se je v severnem delu Črne gore in Sandžaku začela velika nemška ofenziva. Imenovali so jo tudi Kroglasta strela.

Leta 1944 se je rodil ameriški glasbenik, član skupine The Beach Boys, Dennis Wilson, ki je umrl leta 1983.

Leta 1945 je umrl ameriški genetik Thomas Hunt Morgan, ki je leta 1933 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1947 je začela veljati ustava Ljudske republike Bolgarije. Sestavljena je bila po sovjetskem vzoru.

Leta 1949 se je rodil ameriški filmski igralec Jeffrey Leon »Jeff« Bridges.

Leta 1952 je zaradi posledic londonskega smoga umrlo več kot 10.000 ljudi. Takrat je tudi nastala beseda smog, ki je tvorjena iz dveh besed. In sicer smoke in fog – dim in megla.

Leta 1963 se je rodil atlet Sergej Bubka, neprekosljivi rekorder v skoku s palico.

Leta 1964 se je rodila ameriška filmska igralka Marisa Tomei.

Leta 1968 se je v Vzhodni Nemčiji rodila atletinja Britta Bilač.

Leta 1969 je bil ubit vodja skupine Črni panterji Fred Hampton. Ustreljen je bil med jutranjo racijo policistov na sedežu skupine v Chicagu.

Leta 1969 je legendarni jezdec na valovih Greg "Da Bull" Noll zajahal val na severni obali havajskega otoka Oahu, ki je bil visok skoraj 21 metrov.

Leta 1973 se je v Los Angelesu rodila ameriška manekenka, igralka in voditeljica tv-šova Tyra Lynne Banks.

Leta 1976 se je ameriška igralka Liz Taylor poročila z Johnom Warnerjem. To je bila sedma poroka igralke, ki je zaslovela z vlogami v filmih Kleopatra in Mačka na vroči pločevinasti strehi.

Leta 1977 se je Jean-Bedel Bokassa, predsednik Centralnoafriške republike, okronal za vladarja.

Leta 1977 je bilo ugrabljeno letalo boeing 737 družbe Malaysia Airlines. Letalo so nad ožino Jahore razstrelili. Umrlo je 100 ljudi.

Leta 1979 se jerodil nogometaš Andrej Komac, ki je igral tudi v slovenski reprezentanci in zbral 43 nastopov.

Leta 1980 je umrl romski plesalec Vicente Escudero.

Leta 1982 je Kitajska sprejela še danes veljavno ustavo.

Leta 1989 je bila ustanovljena koalicija Demos.

Leta 1991 so po sedmih letih ujetnišva v Bejrutu izpustili novinarja Terryja Andersona. Slednji je bil zadnji ameriški ujetnik, ki so ga Libanonci zadrževali. Poleg tega je bil tudi najdlje v njihovem ujetništvu.

Leta 1992 je ameriški predsednik George H. W. Bush odredil, da v Somalijo odide 28.000 ameriških vojakov.

Leta 1993 je bil podpisan sporazum med angolsko vlado in uporniki UNITA.

Leta 1993 je umrl ameriški glasbenik in skladatelj Frank Zappa.

Leta 1994 so bile v samostojni Sloveniji izvedene prve lokalne volitve.

Leta 1994 je švedska teniška reprezentanca petič osvojila Davisov pokal, potem ko je v Moskvi premagala Rusijo s 4:1.

Leta 1998 sta bila Brigita Bukovec (100 metrov ovire) in Gregor Cankar (skok v daljino) na tradicionalni prireditvi Atletske zveze Slovenije ob koncu sezone v Ljubljani razglašena za slovenska atleta leta 1998.

Leta 2001 je umrl malezijski kralj Sultan Salahudin Abdul Aziz Šah ibni Almarhum Sultan Hisamudin Alam Šah Al Haj.

Leta 2002 so košarkarji Uniona Olimpije v 7. krogu Evrolige v skupini B premagali evropskega prvaka Panathinaikos s 77:70. Vladimer Boisa je po tekmi dejal: "To je moja največja zmaga!"

Leta 2007 je Anže Kopitar v Ligi NHL zadel tudi proti Edmontonu, s čimer je prvič v najmočnejši hokejski ligi na svetu zadel na treh zaporednih tekmah.

Leta 2011 je na parlamentarnih volitvah zmagala Lista Zorana Jankovića. Sledili sta SDS in SD. Parlamentarni prag so prestopile še Lista Gregorja Viranta, DeSUS, SLS in NSi. Jankoviću koalicije ni uspelo sestaviti, jo je pa Janezu Janši, ki je združil SDS, LGV, SLS, NSi in DeSUS.

