Ali bo rekreacija v gozdu ponoči prepovedana?

22. marec 2017 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Motoristi in tekači ponoči preveč vznemirjajo divjad, zato udeleženci javnih posvetov predlagajo, naj se gibanje v gozdu omeji na eno uro pred sončnim vzhodom in uro po zahodu.

Raziskovalci Zavoda za gozdove so več mesecev zapored neprestano spremljali, kaj počnejo ljudje v gozdu ponoči. Ugotovili so, da se med eno in peto zjutraj zelo pogosto vozijo z motorji in motornimi sanmi.

"To je ne samo nenavadno, ampak tudi neprimerno za gozd in njegove prebivalce. In povsem jasno je, da to povzroča veliko vznemirjenje pri divjadi," je povedal direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem. Veliko je tudi tekačev, ki motijo živali s svetilkami. Zato podpirajo predlog, da se gibanje v gozdu ponoči omeji – na eno uro pred sončnim vzhodom in uro po zahodu.

Lovci se za omejitev vstopa v gozd zavzemajo že dolgo. "Ta predlog, da se na neki način omeji dostop v nočnem času, ko divjad izstopa, ko se pase, ko potrebuje mir, mislim, da je zelo pameten," pravi predsednik Lovske zveze Lado Bradač.

Ministrstvo: Predlog je pretiran

Predlog so podali udeleženci javnih posvetov, ki jih je organiziralo ministrstvo za kmetijstvo na temo sobivanja divjadi in človeka. A prepoved bi bilo treba vpisati v zakon. Na Odboru za kmetijstvo bodo o predlogu razpravljali prihodnji mesec, na ministrstvu pa nad predlogom niso navdušeni: "Verjetno je neki prekomerni hrup ob urah počitka res preveč. Da bi pa zdaj kar omejili hojo in gibanje skozi gozdove ponoči, bi bilo po mojem mnenju pretirano," pravi državni sekretar Marjan Podgoršek.

Pobudniki predloga opozarjajo predvsem na zaščito gozda – jeleni namreč zaradi vznemirjanja uničujejo mlado drevje. Na ministrstvu odgovarjajo, da je težava ravno v jelenih, ker da so se v zadnjih desetletjih preveč namnožili.

