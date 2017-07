Čebelarji spodbujajo setev sončnic

Projekt Kar sejemo, to žanjemo

23. julij 2017 ob 14:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čebelarska zveza spodbuja slovensko javnost, naj poseje čim več sončnic. Te so koristna paša za čebele in ostale opraševalce, so okras domačih vrtov in vsestransko koristne.

Čebelarska zveza med svojimi aktivnostmi spodbuja tudi sajenje medovitih rastlin. Letos želijo v okviru "vseslovenske akcije" Kar sejemo, to žanjemo spodbuditi setev rastline, ki je koristna paša tako za čebele kot tudi za ostale opraševalce.

Navodila za gojenje sončnic

(Avtor ČZS, Word dokument)



Sončnica je zanimiva tako za kmeta kot za slovenskega potrošnika, ki vedno bolj ceni lokalno pridelano hrano, trdijo na ČZS-ju. "Te rastline so pogosto okras domačih vrtov, sejemo jih pa tudi kot kulturne rastline in jih lahko vsestransko izkoristimo, saj lahko uporabimo prav vse dele rastline," so zapisali v sporočilu za javnost.

Projektu so se pridružili številni partnerji, med drugim tudi kmetijske šole, ki so v maju posejale semena sončnic, ki jih je darovala Semenarna Ljubljana. Sončnice je posejalo več šol, in sicer Biotehniški center Naklo, Grm, Center biotehnike in turizma Novo mesto, Biotehniška šola Rakičan, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju, Šolski center Šentjur in Biotehniška šola Ptuj.

Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni bo 27. avgusta potekala tudi strokovna razprava o pomenu gojenja sončnic. Številni strokovnjaki z različnih področij bodo predstavili širši pomen gojenja sončnic in tako spodbudili pridelavo in tudi predstavili možnosti odkupa pridelka. Po razpravi bo sledil ogled nasada sončnic. V oktobru pa bo čebelarska zveza na sejmu Narava - zdravje v Ljubljani organizirala zaključni dogodek, kjer bodo poskrbeli za pokušino domačega peciva s semeni sončnic, medu in drugo.

Al. Ma.