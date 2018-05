Čebelarji sveta zbrani v Žirovnici: Vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebel

Konferenca ob svetovnem dnevu čebel

18. maj 2018 ob 12:50

Žirovnica - MMC RTV SLO, STA

Čebelarji z vsega sveta so se pred svetovnim dnevom čebel v Žirovnici zbrali na konferenci, na kateri govorijo o pomenu čebel in izzivih v čebelarstvu.

Slovenija je z razglasitvijo svetovnega dneva čebel 20. maja na simbolni ravni dokazala, da so čebele in drugi opraševalci ogroženi in da jim je treba pomagati, je pojasnil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan in dodal: "Dosegli smo pomembno zmago. Zdaj gremo naprej."

Naslednji korak je razglasitev čebel za ogrožene na ravni EU-ja, pri čemer je Slovenija dobila podporo Nemčije. Državi bosta skupaj vložili predlog za obravnavo te točke na zasedanju Sveta EU-ja za kmetijstvo prihodnji mesec v Luksemburgu. "Projekt, ki bi lahko trajal nekaj let, je v četrtek s podporo Nemčije dobil pospešek," je dejal Židan, ki pri tem računa tudi na podporo Evropske komisije.

Brez čebel ni hrane za človeka

Neka trgovska veriga se je v eni svojih trgovin odločila, da s polic umakne vso hrano, ki za svoj nastanek potrebuje delo čebel in drugih opraševalcev: "In police so bile v resnici prazne. Na tak način so želeli pokazati, da ljudje brez opraševalcev ne moremo obstati," je pomen čebel za človeka orisal minister in dejal, da je zanj nesprejemljivo, da je trenutno 815 milijonov ljudi na svetu lačnih. "Sam razumem borbo za to, da bodo čebele in drugi opraševalci bolj zaščiteni, da bodo živeli in preživeli, zlasti kot borbo, kako pomagati lačnim," je poudaril.

"Naj medi"

"Svet se vsak dan bolj zaveda, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja," pa je dejal predsednik Čebelarske zveze Slovenije in idejni oče svetovnega dneva čebel Boštjan Noč. Dodal je, da praznovanja čebel ne bodo rešila, ampak jih bodo rešila konkretna dejanja, med katerimi vidi najprej zaščito čebel. Zahvalil se je Židanu in njegovi ekipi za podporo, slovenski čebelarji pa so po njegovem mnenju lahko ponosi na delo, ki ga opravljajo, in da živijo v državi, ki jih podpira. "Naj medi," je udeležencem konference zaželel Noč.

Čebele izginjajo

Tudi predsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondie Philip McCabe je poudaril pomen opraševanja čebel, za človeštvo. Čebelarstvo se po njegovih pojasnilih sooča z veliko težavami, saj čebele in tudi drugi opraševalci izginjajo. "Razsežnost problema je mnogo širša," je dejal in poudaril, da čebelarstvo dobiva nove razsežnosti v politiki.

McCabe je sicer izrazil veselje, da prvi svetovni dan čebel preživlja v Sloveniji. "To je vaša ideja, vi ste jo izpolnili in v Apimondii smo nad svetovnim dnevom čebel navdušeni," je dejal in dodal, da kamor koli gre in ga vprašajo, katera država je v čebelarstvu najboljša, pove, da je njegovo srce na Irskem, glava pa v Sloveniji.

Na današnjem srečanju se bo več kot 150 udeležencev dotaknilo tudi področij čebelarske prakse, nadzora in obvladovanja bolezni in raziskav, vpliva podnebnih sprememb na čebele in apiturizma, pa tudi čebeljih pridelkov. Vse to so po oceni McCaba izzivi pred čebelarstvom.

La. Da.