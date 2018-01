Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Otoku so sunki vetra dosegli hitrost do 160 kilometrov na uro, morje pa je poplavilo nižje ležeče predele. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi orkanskega neurja v Evropi umrlo več ljudi Dodaj v

Foto: Eleanor izgublja moč, a še grozi z vetrom in poplavami

Letališče v Amsterdamu je bilo zaprto

4. januar 2018 ob 12:05

London - MMC RTV SLO, Reuters

Nevihta Eleanor še grozi Veliki Britaniji. Prebivalce Škotske, južnega dela Anglije in dela Walesa so oblasti posvarile, da lahko nastopijo hude poplave, zato naj se nanje dobro pripravijo.

Orkansko neurje, ki je najprej opustošilo Veliko Britanijo, pozneje pa doseglo tudi celinsko Evropo - Španijo, Francijo, države Beneluksa, Nemčijo, Švico, Avstrijo -, počasi izgublja moč. Najhuje naj bi bilo danes v Angliji, kjer so vremenoslovci izdali opozorila pred poplavami na več kot 150 mestih. Na Škotskem naj bi narasle vode prizanesle največjim mestom, Glasgowu, Edinburgu in Dundeeju, opozorila pa so izdali za severna območja, kjer leži tudi Aberdeen.

V Walesu so ogrožena predvsem priobalna mesta. Na omenjenih območjih so mogoče tudi zamude v kopenskem, zračnem in pomorskem prometu, zaradi sunkov vetra do 100 kilometrov na uro bi lahko brez elektrike ostalo še nekaj tisoč hiš. Konec tedna bo Veliko Britanijo zajel mraz, saj se bodo temperature na Škotskem spustile do -10 stopinj Celzija.

Eleanor je Otoku in v celinski Evropi v zadnjih dneh prinesla sunke vetra do 160 kilometrov na uro. V divjanju vetra sta dva človeka umrla na obali Baskije na severu Španije, ko ju je odnesel ogromen val. Že predtem so o smrtni žrtvi - 21-letnem smučarju, in 15 poškodovanih poročali iz smučarskega letovišča Morillon v francoskih Alpah. Neurje je povzročilo tudi ogromno gmotno škodo, na desettisoče gospodinjstev je odrezanih od električne energije, nastal je tudi prometni kaos.

V Amsterdamu so zaradi sunkov vetra, ki so dosegli hitrost več kot 110 kilometrov na uro, na tamkajšnjem letališču Schipol odpovedali več sto poletov. V Franciji je bilo v neurju poškodovanih 15 ljudi. Eifflov stolp in vse parke v Parizu so zaradi močnega vetra zaprli.

V osrednji Švici je bilo osem ljudi ranjenih, ko se je zaradi silovitega sunka vetra iztiril vagon vlaka in se prevrnil.

Razdejanje, ki ga je pustila Eleanor po Evropi, si oglejte spodaj.

A. P. J.