Uničenih je bilo okoli dva tisoč hiš. Foto: Reuters

Foto: Ognjeni zublji zajeli vinska območja Kalifornije

Guverner razglasil izredne razmere

11. oktober 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 22:02

San Francisco - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V severnem predelu ameriške zvezne države Kalifornija še vedno divjajo požari, v katerih je umrlo najmanj 21 ljudi, več kot 200 je pogrešanih.

Od nedelje v Kaliforniji divja 17 velikih požarov v naravi, ki so do torka zvečer uničili 46.500 hektarjev površin in uničili 2.000 objektov. S požari se spopada več tisoč gasilcev, vso potrebno pomoč pa je obljubil tudi predsednik ZDA Donald Trump.

V torek se je močan veter malce unesel, temperatura se je znižala in gasilci so lahko nekoliko napredovali. Največja škoda je v okrožju Sonoma in v mestu Santa Rosa, ki ima 175.000 prebivalcev. V Sonomi so našteli devet smrtnih žrtev, dva sta umrla v sosednji pokrajini Napa.

Prizadetih je skupaj sedem okrožij države, za katera je guverner Jerry Brown razglasil izredne razmere. Domove je moralo zapustiti več kot 20.000 ljudi, brez elektrike je 91.000 odjemalcev, približno 3.200 ljudi pa se je v Napi in Sonomi zateklo v 28 zavetišč. Najmanj štirje veliki vinogradi oziroma vinarne v dolini Napa so uničene, devet drugih je imelo škodo. Na srečo so 90 odstotkov grozdja pobrali pred nedeljo, ko so izbruhnili požari.

Na jugu Kalifornije divja še en velik požar, ki je v okrožju Orange uničil več kot 3.000 hektarjev površin, pa 14 poslopij in povzročil evakuacijo 5.000 ljudi.

Gre za ene najhujših požarov v zgodovini Kalifornije.

A. P. J.