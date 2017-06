Glavni vir odpadkov v morju so dejavnosti na kopnem

Svetovni dan oceanov

8. junij 2017 ob 10:59

Ljubljana

Svetovni dan oceanov poteka pod geslom Naši oceani, naša prihodnost. Tokratna pozornost je namenjena ozaveščanju o posledicah obremenjevanja oceanov z odpadki, ki so nevarni predvsem za živali.

Največ odpadkov je iz plastičnih materialov. V morja zaidejo tudi številni drugi odpadki iz stekla, kovin, blaga, papirja in obdelanega lesa. Odpadki so nevarni predvsem za živali, saj jih lahko te zamenjajo za svojo običajno hrano.

Glavni vir odpadkov so dejavnosti na kopnem, pri čemer so na ministrstvu za okolje našteli turizem in rekreacijo, izlive rek, kanalizacijske in druge izpuste, odlagališča odpadkov v bližini morske obale in nepravilno ravnanje z odpadki v mestih.

Ribištvo in marikultura predstavljata drugi pomemben sektor, ki vnaša odpadke v morsko okolje. Značilni odpadki so mrežice za gojenje školjk, ribiške mreže in monofilamentne vrvi, plovci, koščki stiropora in stiroporne škatle, vabe in druga ribiška oprema.

Negativne posledice za morski ekosistem

Odpadki v morskem okolju imajo številne negativne vplive na morski ekosistem. Morske živali se v odpadke zapletajo, kar onemogoči gibanje in posledično lahko vodi do pogina. Živali lahko morski odpadek zamenjajo za svojo običajno hrano. Zaradi gibanja odpadkov med različnimi ekosistemi in območji lahko pride tudi do prenosa tujerodnih vrst, ki so naseljene na odpadkih.

Precej novo pa je spoznanje o akumulaciji toksičnih snovi na plastičnih odpadkih, od katerih še posebno velik problem predstavlja mikroplastika, ki zaradi svoje majhnosti lahko prehaja po prehranjevalni verigi.

V slovenskem morju in na obali so trenutno opisani le odpadki v prebavilih morske želve vrste glavata kareta (Caretta caretta). Raziskovalci so iz želodca in tankega črevesja ene izmed 54 opazovanih živali izolirali 15 kosov odpadkov od 1,4 do 16 cm v dolžini, ki so zavzemali dobršen del vsebine želodca. Ob tem niso našli nobenih patoloških znakov, ki bi bili vzrok za pogin te želve, kar potrjuje dejstvo, da je želva najverjetneje poginila zaradi izjemne količine odpadkov v prebavilih, so v sporočilu za javnost zapisali na okoljskem ministrstvu.

Manj odpadkov na Obali

Rezultati analiz količine odpadkov, zbranih na slovenski obali, sicer kažejo na rahlo upadanje količin odpadkov. Vzrok upadanja količin odpadkov trenutno še ni znan.

