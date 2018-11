Hrvaška in Slovenija sta se dogovorili o skladiščenju radioaktivnih odpadkov

Odpadki bodo v Krškem do 2043

20. november 2018 ob 12:25

Krško - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška in Slovenija sta se dogovorili o skladiščenju visokoradioaktivnega porabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne v Krškem, in sicer bodo odpadki v Krškem ostali do konca obratovanja elektrarne leta 2043.

Kot je v pogovoru za reški Novi list povedal vodja hrvaškega zavoda za radiološko in jedrsko varnost Saša Medaković, bodo po letu 2043 skupaj s slovenskimi kolegi iskali lokacijo na Hrvaškem ali v Sloveniji ali pa kakšno izmed mednarodnih odlagališč za skladiščenje visokoradioaktivni odpadkov.

Hrvaška ima sicer še pet let časa, da v skladu z mednarodno pogodbo poskrbi za polovico nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov iz Neka, ki jih od začetka obratovanja elektrarne skladiščijo v začasnem skladišču ob nuklearki. Hrvaška po Medakovićevih besedah pretresa lokacijo na Trgovski gori ob meji z BiH kot prvo možnost za začasno skladiščenje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Obenem pa so v Zagrebu odprti tudi za kakšno izmed drugih rešitev, če bo bolj ugodna, je dodal.

Hrvaška zaenkrat po njegovih pojasnilih ni sprejela ponudbe Slovenije, da bi hrvaško polovico nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov skladiščili v novem slovenskem odlagališču v Vrbini. Dogovor je po Medakovićevih navedbah možen, če bodo izpolnjeni pogoji, o katerih se pogovarjajo s slovensko stranjo. Slovenija namreč še ni prepričala hrvaških partnerjev, da je odlagališče v Vrbini popolnoma varno.

Slovenija in Hrvaška sta po polovični lastnici Neka. Obe državi v skladu z meddržavno pogodbo zbirata sredstva za financiranje razgradnje krške nuklearke ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz nje. Slovenija skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke gradi na Vrbini pri Krškem. Poskusno obratovanje je predvideno med letoma 2020 in 2021, leta 2022 pa naj bi se začelo redno obratovanje. Nek, ki je pridobil dovoljenje za podaljšanje obratovanja za 20 let, pa bo obratoval do leta 2043.

La. Da.