Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Civilna zaščita priporača, da se na ogroženih območjih domačini zaradi varnosti zadržujejo v zaprtih prostorih. Foto Bobo Foto: BoBo Dodaj v

Hude težave zaradi vetra, brez elektrike več 10.000 ljudi

Veter bo dopoldne ponehal, prihajajo obilne padavine

12. december 2017 ob 07:01,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 07:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Zaradi hudega vetra so po državi, zlasti na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in v osrednjem delu države, na cestah podrta drevesa, odkrite strehe in poškodovani električni vodi. Plaz je zaprl mejni prehod Gruškovje in povezovalne ceste.

Zaprte so številne ceste, brez elektrike je nekaj deset tisoč gospodinjstev, v več osnovnih šolah bo odpadel pouk. Veter se bo dopoldne umiril, a je zaradi nove pošiljske padavin do večera pričakovati poplave.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Vabimo vas, da posnetke delite z nami (in javnostjo) prek:

mmc-uredniki@rtvslo.si



Brez električne energije desettistoče ljudi

Neurje z močnim vetrom je marsikje po državi povzročilo izpade električne energije. Po podatkih s spletne strani Elektra Ljubljana, ki poleg Ljubljane z okolico pokriva tudi območje Kočevja, Novega mesta in Trbovelj, je na tem območju trenutno brez električne energije več kot 18.000 gospodinjstev. Na Elektru Maribor pa so za Slovensko tiskovno agencijo povedali, da je bilo ponoči brez elektrike več kot 10.000 odjemalcev, točne podatke pa še zbirajo.

Številne zaprte ceste

Zaradi močnega vetra so povsod po državi po cestah podrta drevesa, vejevje in predmeti. Plaz je zaprl mejni prehod Gruškovje in povezovalne ceste. Pristojne službe odstranjujejo posledice, sporočajo s prometno-informacijskega centra. Težave so tudi v železniškem prometu, nekatere proge so zaprte, drugod promet poteka le po enem tiru.

Tako je zaprta glavna cesta Podlehnik - Gruškovje, posledično pa zaradi preusmeritve prometa tudi podravska avtocesta med razcepom Draženci in Podlehnikom proti Gruškovju. Zaradi podrtega drevja je zaprta tudi glavna cesta Kočevje - Ljubljana med Ribnico in Pijavo Gorico ter številne druge. Na Policijski upravi Ljubljana prebivalce na tem območju pozivajo, da se umaknejo na varno in ne stojijo v koloni, dokler nevarnost podiranja drevja ne bo mimo. Enako svetujejo tudi prebivalcem na drugih območjih, kjer veter podira drevesa. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so interventne službe na delu, vendar so na posameznih mestih, kjer je zaradi nevarnosti novih padcev dreves intervencije zaradi varnosti ustavljene. Več drugih zaprtih cest:

Na Koroškem so zaprte ceste Maribor - Poljana - Mežica - Črna na Koroškem, Šoštanj - Črna na Koroškem, Robnica - na Pohorju, Podvelka, Kotlje - Slovenj Gradec, Dravograd - Trbonje.

Na kamniško-savinjskem območju je drevje zaprlo ceste Nazarje - Gornji grad, Solčava - Logarska dolina, Črnivec - Kranjski Rak - Luče Solčava - Sestre Logar in cesto čez prelaz Pavličevo Sedlo.

Na Gorenjskem so zaprte ceste Podkoren - Korensko Sedlo, Preddvor - Spodnje Jezersko - Zgornje Jezersko, Podrošt - Češnjica, Rateče - Planica, Rudno - Nemški Rovt, Vresje - Sorica, Jereka - Gorjuše, Spodnje Gorje -Zgornje Gorje, Mavčiče - Kranj, Selca - Kališe ter Jesenovec - Martinj vrh.

Na Dolenjskem, Kočevskem in Notranjskem so neprevozne ceste Kočevje - Stari Log - Dvor Žužemberk, Kočevje - Livold - Knežja Lipa, Gradež - Škocjan. Mlačevo - Rašica, lokalna cesta Rašica - Rob, Bloška Polica - Nova vas in Grahovo - Radlek. Za danes je odpovedan pouk na osnovni šoli v Dravogradu in podružnici na Ojstrici, prav tako danes v šolo ne bodo vozili vozačev, ki obiskujejo črnjansko šolo.



V osrednji Sloveniji in Zasavju je popolna zapora na cestah Dolenja vas - Zaklanec, Gorenja vas - Horjul ter Zagorje - Čolnišče, polovična zapora pa na cesti Zagorje - Trbovlje.

Na Primorskem so zaprte ceste Koper - Šmarje - Dragonja in Kalce - Col. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov, zaradi poplavljenih cestišč pa so zaprte ceste Bled - Bohinj pri Nomenju, Kot - Sodevci ter lokalne ceste Renče - Britof, Bukovica - Renče, Zalošče - Saksid, Preserje - Potoče in Batuje - Preserje.

Težave v železniškem prometu

Podrto drevje ovira tudi železniški promet. Zaradi podrtega drevja sta zaprti progi Medvode-Ljubljana in Grosuplje-Višnja Gora, na obeh so organizirani nadomestni prevozi z avtobusi. Prav tako je zaprta Koroška proga, na kateri pa nadomestnih prevozov za zdaj ni, ker so zaprte tudi nekatere ceste, so sporočili s Slovenskih železnic. Po enem tiru poteka potniški promet na progah Rakek-Postojna ter Trbovlje-Sava. Zaradi visoke ravni vode v Bohinjskem predoru je zaprta tudi proga Podbrdo-Bohinjska Bistrica. Nadomestni prevozi na teh relacijah za zdaj niso organizirani. Na SŽ napovedujejo, da bodo zaradi odstranjevanja posledic drevja na progah nastajale zamude potniških vlakov. Vremenska napoved

.

Snežne razmere

.

Razmere na cestah

.

Železniške povezave

Vetrolom in druge nevarnosti

O vetrolomu poročajo s širšega območja Škofje Loke, iz Selške in Poljanske doline, Rateč in od drugod. Bohinj in Jezersko sta še vedno odrezana od sveta, v šolah ne bo pouka. Še vedno velja priporočilo civilne zaščite domačinom, naj se zaradi varnosti zadržujejo v zaprtih prostorih. Zaradi neposredne nevarnosti močnega vetra in podrtih dreves so v ponedeljek na območju občine Preddvor tudi sprožili sireno za splošno nevarnost. Na Obali so narasle vode zalile številne objekte in ceste, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa na Notranjskem in Kočevskem.

Veter bo oslabel, zaradi padavin možnost poplav

Veter bo danes oslabel, vendar pa bo do večera v zahodni in severozahodni ter deloma v osrednji Sloveniji padla večja količina padavin, kar bo povzročilo razlivanje rek in povečanje poplavnih območij.

Danes zjutraj in čez dan bodo reke ponovno porasle. Poleg že poplavljenih površin bodo reke pričele poplavljati na območjih pogostih poplav najprej na severozahodu in kasneje v večjem delu države.

Poplavna območja bodo predvidoma obsežnejša kot v ponedeljek ob Vipavi, Ljubljanici, Kolpi, ter na Notranjskem in Dolenjskem krasu. Ponovno bodo poplavile reke ob obali in reka Reka.

Pričeli bosta poplavljati Sava in Krka. Razlijejo se lahko reke s povirji v Polhograjskem, Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju ter vodotoki s povirji na Pohorju.

B. R., Al. Ma.