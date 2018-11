Italija po hudih vremenskih ujmah: 30 mrtvih, več milijonov podrtih dreves ...

Samo v Benetkah za več kot milijardo evrov škode

5. november 2018 ob 08:04

Rim - MMC RTV SLO

Po Italiji že teden dni pustošijo neurja, orkanski veter, narasle vode in plazovi. Največ škode so hude ure povzročile na severovzhodu države, kjer je veter podrl na tisoče hektarjev gozdov.

V različnih delih države je v teh dneh umrlo trideset ljudi: nazadnje konec tedna devet članov iste družine v bližini Palerma na Siciliji. Notranji minister Matteo Salvini je včeraj obljubil prvih 250 milijonov evrov pomoči za prizadeta območja, toda znesek še zdaleč ne bo zadostoval za odpravo škode.

Pod podrtimi drevesi, v naraslih vodah in zaradi udara strele so ljudje umirali v Kalabriji, Kampanji, Laciju, na Sardiniji in na Trentinskem. Nazadnje: črni konec tedna na Siciliji. Blizu Agrigenta sta hudournika odnesla avta s parom turistov in še enim človekom. V kraju Casteldaccia blizu Palerma pa je narasla reka Milicia zajela hišo, v kateri so člani družine Giordano po večerji peli karaoke. Preživela sta oče in še en član družine, utonilo jih je devet. Giordanovi so imeli hišo v najemu. Šlo je za črno gradnjo ob neutrjeni strugi reke; zrušiti bi jo morali že pred leti.

Celotedensko neurje je povzročilo največ škode na severovzhodu države. V Karnijskih Alpah ob meji s Slovenijo je v zadnjih dneh padlo okoli pol milijona dreves. Po prvih vesteh naj bi veter uničil tudi smrekov gozd pod Montažem blizu Naborjeta, od koder prihaja les za najbolj kakovostna godala na svetu, vendar pa so s sedeža italijanskih okoljskih vodnikov sinoči sporočili, da je bila škoda minimalna.

Benetke: Več kot za milijardo evrov škode

Drugače je v Stradivarijevem gozdu v Venetu, kjer so pridobivali les za slavne violine. Gozd je padel kot zobotrebci, za obnovo pa bo potreboval vsaj 100 let, poročajo iz okolice Beluna. V deželi Veneto so neurja podrla okoli 3 milijone dreves na sto tisoč hektarjih gozdnih površin. V Benetkah ocenjujejo, da je nastale škode vsaj za milijardo evrov, mnoge priljubljene alpske doline pa so neprepoznavno uničene.

Na potencialno poplavnih območjih Italije živi več kot 7 milijonov ljudi. Po ocenah okoljske organizacije Legambiente bi morala država za čiščenje in sanacijo svojih vodotokov nameniti 40 milijard evrov. Po poročanju televizije RAI je v zadnjih treh letih v preventivo vložila samo milijardo evrov – za odpravo škode po poplavah pa v istem obdobju 3 milijarde in pol.

Janko Petrovec, Radio Slovenija