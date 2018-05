Kanada zaščitila največji iglasti gozd - dom kanadskih losov

Prepoved sečnje in iskanje nafte ter plina

16. maj 2018 ob 14:32

Edmonton - MMC RTV SLO

Kanadske oblasti bodo zaščitile 6,8 milijona hektarjev iglastega gozdu, v katerem bivajo kanadski staroselci ter tudi ogroženi gozdni bizoni, sokoli selci in kanadski losi.

Gromozanski gozd v provinci Alberta z velikostjo dobrih treh Slovenij bo z ukrepom zaščiten pred množično sečnjo dreves in iskanjem nafte ter plina. 1,6 milijona hektarjev preurejajo oziroma razširjajo v štiri pokrajinske parke - Kazan, Richardson, Dillon River in Birch River - ki bodo obdajali Narodni park gozdnega bizona, zaščitenega kot Unescovo dediščino, poroča kanadska radiotelevizija CBC.

Staroselci plemena Tall Cree, regionalne oblasti Alberte, bitumenski velikan Syncrude Canada in okoljska organizacija Nature Conservancy of Canada (NCC) so v torek na skupni novinarski konferenci predstavili daljnosežni projekt.

"To ni samo gozd, temveč gre za matrico gozdov, mokrišč in vode. Imamo priložnost, ki je v preostalem svetu izgubljena," je dejal Dan Kraus, biolog iz NCC-ja. V Kanadi je še nekaj zadnjih nedotaknjenih gozdov na svetu.

NCC se je s staroselci dogovoril za prodajo njihovega dovoljenja za sečnjo v vrednosti 2,8 milijona dolarjev, ki so jih nato podarili lokalnih oblastem Alberte za gradnjo naravnega parka, poroča lokalni časopis The Star iz Edmontona.

"Dnevno smo lahko opazovali, kako je padal iglasti gozd, ki nas obrašča," je povedal vodja staroselcev Rupert Meneen in izrazil nestrinjanje z vse večjimi posegi v gozd. "Pomembno je, da vsaj nekaj gozda ohranimo za prihodnje generacije," je dodal za BBC.

2,3 milijona dolarjev sredstev za projekt je sicer prispeval Syncrude, eden največjih kanadskih predelovalcev naftnega peska oz. bitumna, ki je v izjavi za javnost sporočil, da bo park uporabljen tudi za izravnavo premikov zemlje, ki jih podjetje povzroča s svojo industrijo.

Zatočišče ogroženih živalskih vrst

V pokrajinskem parku Birch River prebiva 68 vrst, med njimi tudi kanadski los - simbol na kovancu za 25 kanadskih centov - ki je že 15 let na zveznem seznamu ogroženih živali. V gozdu zatočišče najde tudi več milijard ptic selivk, ki prezimijo v ZDA in nižje, poleti pa se vrnejo v Kanado. V gozdu živijo tudi kanadski risi in gozdni bizoni.

NCC je v izjavi za javnost zapisal, da je kar tretjina iglastih gozdov na svetu v Kanadi. Gozd zagotavlja svež zrak, zadržuje ogljik iz ozračja in razbremenjuje okolje zaradi razvoja industrije naftnega peska v regiji Fort McMurray.

J. R.