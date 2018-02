Kanada pripravljena odstopiti od sporazuma Nafta

Zaradi spornih zahtev ZDA pogajanja zastala

8. februar 2018 ob 10:28

Chicago - MMC RTV SLO, STA

Kanadski premier Justin Trudeau je med obiskom v ZDA ponovil, da je pripravljen odstopiti od Severnoameriškega prostotrgovinskega sporazuma (Nafta), če v novih pogajanjih ne bodo dosegli dogovora, ki bi bil sprejemljiv za Kanado.

"Ne bodo nas prisilili v sprejetje starega sporazuma, konec pogajanj brez dogovora pa bi bil lahko za Kanado celo boljši od slabega dogovora," je dejal v sredo na Univerzi v Chicagu.

"Upravičeno smo zaskrbljeni o prihodnosti Nafte, saj ameriški predsednik ni prepričan, da je to dobra stvar," je še poudaril Trudeau, ki se bo odpravil še v Los Angeles in San Francisco.

Nakazal je tudi, da je bil konec preteklega tedna, ko je bil zadnji krog pogajanj, pripravljen odstopiti od sporazuma, vendar pa je poudaril, da imata od Nafte koristi obe državi. "Naši gospodarstvi 25 let uspevata pod Nafto," je dejal in dodal, da se je treba tudi modernizirati.

Zahteva po posebni klavzuli

Pogajanja so zaradi spornih zahtev ZDA pred časom zastala. Zahtevali so posebno klavzulo, v skladu s katero bo sporazum po petih letih ugasnil, če jim ga ne bo uspelo prenoviti. Kot je že v ponedeljek dejal kanadski premier, "so močno zadržani do sprememb, ki bi podjetjem prinesla določeno stopnjo negotovosti, kot je ta klavzula".

29. januarja se je končal zadnji krog pogajanj med ZDA, Kanado in Mehiko, ob koncu pa so sporočili, da se kaže počasen napredek. Naslednji krog je predviden konec februarja v Mehiki.

K. S.