Je Kanadčane minila očaranost nad Justinom Trudeaujem?

6. april 2018 ob 20:06

Kanadski premier Justin Trudeau se ne zdi več tako nepremagljiv, kot se je zdel še pred kratkim. Potem ko je več kot dve leti po njegovi presenetljivi zmagi leta 2015 zanesljivo vodil v anketah, mu podpora zdaj pada.

In to kljub cvetočemu gospodarstvu, pokončni hrbtenici pri trgovinskih pogajanjih glede Nafte z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in šibki politični opoziciji, opaža Washington Post.

"Kar naenkrat smo opazili padec," je povedal David Coletto, vodja agencije za javnomnenjske raziskave Abacus Data. "Prvič, odkar je Trudeau postal premier, rezultati naše ankete kažejo, da so konservativci v rahli prednosti."

Kot so pokazale ankete marca, opozicijsko Konservativno stranko podpira 37,7 odstotka vprašanih, Trudeaujeve Liberalce pa 33,7 odstotka. Na tretjem mestu je levo usmerjena Nova demokratska stranka z 18,5 odstotka. Nekateri opazovalci menijo, da gre le za klasičen upad navdušenja ob polovici mandata, a pravi krivec za padec priljubljenosti se zdi Trudeaujev februarski obisk Indije.

Premier je v Indijo odpotoval za teden dni s svojo ženo in otroki ter bil med svojim obiskom zaradi svoje pretirane indijske tradicionalne oprave tarča vsesplošnega posmeha.

Za volivce, ki so pozdravili Trudeaujev status progresivnega političnega voditelja, ki je Kanadi dal pečat politične odličnosti, so bile podobe Trudeauja v živopisanih bollywoodskih opravah veliko razočaranje.

"Ko se ugledni tuji mediji, kot sta CNN in BBC, norčujeta iz našega premierja, je to nekatere ljudi močno osupnilo, in to do te mere, da so se začeli spraševati, ali je Trudeau resnično najboljši človek za mesto kanadskega premierja," razlaga Coletto.

Potrdil sumničenja kritikov

Za kritike, kot je kolumnist Andrew Coyne iz National Posta, ki se jim zdi Trudeau očarljiv, a intelektualno omejen, je izlet v Indijo potrdil njihova stališča do premierja. "Majhne stvari, ki so se zdele sprva tako očarljive, vse tiste privlačne geste in glamurozno poziranje so naglo postali najprej banalni, nato pa celo nadležni – vtis neresnosti, ki ga je sprožil niz ponesrečenih zunanjepolitičnih izletov, od katerih je bilo potovanje v Indijo samo zadnje v dolgi vrsti," je zapisal Coyne.

Stvari v Indiji so se samo še poslabšale, ko je Trudeau med obiskom na formalno kanadsko večerjo povabil kanadskega Sikha Jaspala Atwala, ki je bil obsojen na 20 let zapora zaradi poskusa umora indijskega ministra Malkiata Singha Sidhuja med obiskom Vancouver Islanda leta 1986. Ko je za vabilo izvedela javnost (in bila nad njim ogorčena), je Trudeau povabilo naglo preklical, a politična škoda je bila že storjena.

Očitajo mu dvoličnost

Strokovnjak za ankete Nik Nanos za Washington Post poudarja, da si je Trudeau za padec priljubljenosti povsem sam kriv. Tako Konservativci kot Nova demokratska stranka imajo nove, neizkušene voditelje, ki na Kanadčane niso naredili prav nobenega vtisa. Trudeau tudi zato še vedno ohranja vodstvo pri vprašanju, kdo se zdi primernejši za premierja.

A ni samo Indija kriva za Trudeaujev padec. Čeprav v ZDA liberalni Trumpovi kritiki radi postavljajo Trudeauja na piedestal, pa se je večkrat izkazalo, da mladi premier rad govori nekaj, dela pa nekaj drugega.

Tako mu je opozicija prejšnji mesec očitala dvoličnost, ker je njegova vlada potrdila prodajo oklepnih vozil in orožja Savdski Arabiji, čeprav gre za eno hujših kršilk človekovih pravic. Trudeau se je branil, da je dogovor s Savdijci "v skladu s kanadsko zunanjo in obrambno politiko".

Prikupne so bile tudi fotografije Trudeaujevega objemanja in sprejemanja sirskih beguncev v Kanado, a potihoma je moral premier nato zminimalizirati predstavo, da so vrata Kanade odprta vsem, kot je to trdil vse od nastopa položaja novembra 2015. Trudeau se tudi rad ponaša z zeleno politiko, a njegova vlada je leta 2016 potrdila gradnjo naftovoda na zahodu države, kar je okoljevarstvenike močno razočaralo.

Kriv Trudeaujev feminizem?

Kar zadeva ankete, v oči bode razlika med spoloma, ko gre za Trudeaujevo priljubljenost - in ta se samo še poglablja. Trudeau je bil vedno zelo priljubljen pri ženskah, pa ne le zaradi svojega videza in postavnosti, ampak tudi zaradi svoje progresivne politike in tega, ker sam sebe rad opisuje kot feminista.

Nanos pravi, da se je razdor med spoloma ostro povečal, ker je Trudeau tako ognjevito izpostavljal svoj feminizem. In od leta 2015 je izgubil kar tretjino podpore moških. "Zelo spolno osredotočen je," razlaga Nanos. "In ko se tako močno osredotočaš na spol, to pomeni, da druga stran volivcev, torej moški, niso tako pomembni."

Nanos sicer meni, da imajo Trudeau in Liberalci še vedno dovolj časa, da stvari obrnejo sebi v korist. "Morajo se vrniti k progresivni agendi in se osredotočiti na srednji razred. To ugaja tako moškim kot ženskam."

Naslednje parlamentarne volitve v Kanadi so napovedane za jesen 2019.

