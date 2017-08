Medvedka ob vznožju Šmarne gore ni nevarna, a kljub temu previdno

Do zdaj ni povzročila nobene škode

29. avgust 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medvedka z mladičema, ki so jo te dni opazili ob vznožju Šmarne gore, ni nevarna, saj se ne približuje vasem ali ljudem, je zatrdil Ivan Bek iz Lovske družine Šmarna gora.

Lovska družina Šmarna gora je s prisotnostjo medvedke seznanjena že mesec dni, saj so jo opazili že v Mengšu, na Dobenem in Rašici. Kot domneva Bek, je medvedka z dvema mladičema prišla s Krvavca, kar sicer ni najbolj običajno.

Trenutno se zadržuje ob vznožju Šmarne gore. Videli so jo na travnikih in poljih s koruzo, s katero se je prehranjevala. Ni pa se približala vasem ali brskala po zabojnikih, najbrž zato, ker je hrane zdaj v naravi še dovolj, je dodal.

Medvedka z mladiči po njegovih besedah ni nevarna. Do zdaj ni povzročila nobene škode in tudi ljudi ni napadla. "Malo se sprehaja po svojem habitatu sem in tja," je dejal Bek. Sam je sicer še ni videl.

Ljudje naj gredo svojo pot

Kljub temu pa je treba biti po Bekovih besedah pazljiv. Ljudi, ki se gibajo na tem območju, zato obveščajo, naj bodo pozorni. Sicer medvedka ni napadalna, vendar je lahko nerodno, če pride človeku na pot.

Zato je Bek opozoril, naj bodo med gibanjem v gozdu dovolj glasni, tako se bo medvedka pravočasno umaknila. Če pa se z njo srečajo, naj se ne ustavljajo in opazujejo, ampak naj nadaljujejo pot. Sploh v tem primeru, ko so zraven mladički. Ti se ljudi ne bojijo in se jim radi približujejo. Medvedka pa lahko zaradi materinskega čuta postane nevarna. "Ljudje naj ne izzivajo usode," je poudaril.

Na Šmarni gori zagotovo ne bo ostala

Medvedi se po navadi hitro premikajo naprej, tej medvedki očitno to območje ustreza, vendar tukaj zagotovo ne bo ostala. "Kar čez noč bo izginila in se najverjetneje umaknila proti Pokljuki, kjer je več miru," je dejal Bek. Ob tem je dodal, da divje živali zelo vznemirjajo sprehajalci in kolesarji v naravi.

Medvedi se v glavnem premikajo ponoči in se izogibajo ljudem. Prehranjujejo se z gozdnim jagodičevjem in drugo hrano, ki jo najdejo na poti, je dejal. Če medvedi napadejo ljudi ali povzročajo škodo, zavod za gozdove da zeleno luč za odstrel. Nedavno se je medved pojavil na Rudniku, ki se je nevarno približal otrokom, zato so ga ustrelili.

V Sloveniji je okoli 450 medvedov, število pa ostaja konstantno, je še pojasnil Bek.

