Medvedka z mladičema na Šmarni gori, o odstrelu še ne razmišljajo

Medvedom na jugu države očitno primanjkuje hrane

28. avgust 2017 ob 16:11,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ob vznožju Šmarne gore so te dni opazili medvedko in zelo verjetno sta z njo tudi mladička. Na zavodu za gozdove za zdaj spremljajo njihovo gibanje in še ne razmišljajo o odstrelu.

Sprehajalko na območju Tacna je pred dnevi prestrašila medvedka, ki je stopicala iz koruznega polja. Na zavodu za gozdove so povedali, da je to skoraj zagotovo ista medvedka, ki so jo z mladičema pred mesecem dni že opazili na območju Rašice, Dobena in Komende.

Medvedja družina je, kot kaže, prečkala avtocesto in se tako znašla na razmeroma gosto poseljenem območju, ob eni najbolj obiskanih pohodniških točk v Ljubljani. Viktor Miklavčič z zavoda za gozdove pravi, da za zdaj le spremljajo gibanje medvedje družine.

Medvedke z mladičema po njegovih besedah še ne obravnavajo kot problematično, da bi se privadila na človekovo navzočnost in da bi ocenili, ali bi jo bilo treba odstreliti. "Nekaj možnosti ji še bomo dali, da se sama umakne, če bo našla prehod," pravi.

Severni obronki Ljubljane niso območje bivanja medvedov. Njihova navzočnost pa priča o tem, da jim v južnih delih Slovenije oziroma na Kočevskem primanjkuje hrane. To je medvedjo družino verjetno privedlo do tega, da je prečkala avtocesto in se znašla ob vznožju Šmarne gore. Medvedka mora zdaj najti zapleteno pot med dvema prometnima cestama, stanovalci tega območja in pohodniki bodo morali biti nekaj časa pazljivejši.

"Treba je upoštevati tista pravila vedenja v gozdu, ki jih upoštevajo naši sodržavljani v južnih predelih Slovenije, kjer so medvedje stalno prisotni," dodaja Miklavčič. Pse je treba imeti na povodcih, hoja po gozdu naj bo glasnejša, medvedjim mladičem se ne smemo približevati in se ne odzvati agresivno ob morebitnem srečanju z medvedom.

Marjan Vešligaj, Radio Slovenija