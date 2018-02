Močan veter priprl koprsko pristanišče

Veter bo pihal do ponedeljka dopoldne

18. februar 2018 ob 17:46

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 17:56

Koper

Uprava za pomorstvo je okoli 14.30 priprla koprsko pristanišče, ki bo priprto, vse dokler se veter ne umiri. Po napovedih vremenoslovcev pa bo na Primorskem močno pihalo vse do ponedeljka dopoldne.

Agencija za okolje (Arso) opozarja, da bo do ponedeljka dopoldne na Primorskem na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje dosegali do okoli 100 kilometrov na uro. Za jugozahod Slovenije je zato Arso za nedeljo in za ponedeljek dopoldne izdal oranžno vremensko opozorilo.

Na upravi za pomorstvo so tudi pojasnili, da se glede premikov ladij odločajo od primera do primera, ker so ladje različne. Glede na vremensko napoved bo pristanišče predvidoma priprto še nekaj časa, večjih težav pa za zdaj ni.

Zaradi močnega vetra že od dopoldneva veljajo tudi omejitve ponekod v cestnem prometu na Primorskem. Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) opozarja, da je zaradi burje na hitri cesti Nanos-Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na regionalni cesti Podnanos-Vipava pa velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

G. C.