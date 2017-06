Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! ARSO opozarja, da bodo ob prehodu vremenske fronte nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, možna pa je tudi toča. Foto: ARSO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Močne nevihte bodo lahko povzročile razlivanje rek

Meteorološko opozorilo agencije za okolje

25. junij 2017 ob 10:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agencija za okolje (ARSO) je izdala meteorološki opozorili zaradi neviht in nalivov, ki bodo zajeli celotno Slovenijo. Možna bodo razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

Nedelja prinaša nevihte, dež in kratkotrajno osvežitev, v začetku tedna pa bo sončno in okoli 30 stopinj C.

ARSO opozarja, da bodo ob prehodu vremenske fronte nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, možna pa je tudi toča. V noči na ponedeljek se bo vreme umirilo.

V nedeljo in v prvi polovici noči na ponedeljek bodo povsod, predvsem pa v severni polovici Slovenije, možni hitri porasti in razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

G. C.