Najopaznejše kupe smeti že odstranili z obalnega pasu

Zbrali osem kubičnih metrov naplavin

3. maj 2018 ob 14:57

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Pristojne službe se bodo v petek odločile, ali je potrebno takojšnje obsežno čiščenje ali bodo počakale na načrtovano akcijo pred začetkom turistične sezone.

Koprski mandrač in kopališče so delavci koprske Marjetice očistili. Zbrali so osem kubičnih metrov naplavin. Izolska Komunala je pobrala štiri kubične metre, piransko Okolje pa je medtem očistilo mestni mandrač, kje je bilo onesnaženje največje. Zdaj čistijo v Strunjanu.

Na Direkciji za vode po ogledu obalnega pasu ocenjujejo, da se količina naplavljenih odpadkov v času praznikov ni bistveno povečala v primerjavi s stanjem pred mesecem dni. Napovedujejo, da bodo v okviru koordinacije služb na morju še naprej budno spremljali razmere na morju. Če se bo količina odpadkov do petka bistveno povečala, bodo obalni pas začeli čistiti takoj, če ne, pa bodo počakali na načrtovano čiščenje pred poletno turistično sezono.

Podroben pregled dogajanja na odprtem morju

"Danes, kot vidimo, se je stanje dosti izboljšalo. Upravljavci so svoje delo odlično opravili. Mi na morju smo tudi poskrbeli, kolikor je bilo v naših močeh, da smo počistili vsaj večje dele. Zavedamo se, da nismo počistili še vsega, vendar so naši fantje še zmeraj na morju. Bolj podrobno pregledujejo tudi, kaj se dogaja na odprtem morju, na delu, kjer se, kot so nam javili z letalskega centra, nahaja večja količina odpadkov. Kaže, da so se tudi tam zaradi vetra malo razširili in niso več tako na gosto plavajoči. Pričakujemo, da se bodo v naslednjih dneh spet pojavili, ampak smo pripravljeni tudi na to," je o stanju na odprtem morju povedal Arturo Steffé z Uprave za pomorstvo.

Steffé je pojasnil, da so v preteklih dneh največje količine odpadkov opazili med Izolo in Koprom ter v koprskem mandraču, kamor se je z vetrovi in delno tudi tokovi stekal pas smeti, vejevja in druge nesnage.

Odpadkov na morju ne morejo popolnoma zajeziti

In kdaj so dobili prve informacije o onesnaženju? "Mi smo že v nedeljo, 29. aprila, na morju opazili, da se pojavljajo plastični odpadki oziroma smeti. Niso bile tako pogoste. Prve slike smo dobili v ponedeljek, iz zračnega nadzora, potem so nas tudi sami občani opozorili, da plava večja količina smeti. Šli smo na morje in od takrat smo vsak dan redno to čistili, kolikor je bilo seveda v naših močeh." A kot dodaja Steffé, jih popolnoma zajeziti na morju ne morejo: "Tudi če bi postavili baraže, sta to plastika in PVC, ki se potopita pol metra pod vodo in nadaljujeta pot naprej. Samo če bi postavili neke mreže oziroma lovilce, bi bila to neka rešitev, ampak je to nesmiselno, ker so bili samo pasovi v teh tokovih in se je nekako vse končalo tukaj na obali. Lažje je čistiti tukaj na obali."

Uprava za pomorstvo zdaj tudi ni dovolj opremljena za takšne posege, saj je, kot pojasnjuje Steffé, "naše plovilo, ki bi bilo primerno za takšno čiščenje, v okvari in tudi dotrajano. Imamo pa že naročeno novo, ki bo januarja naslednje leto prišlo v Slovenijo in bo nadomestilo dotrajano."

Lea Širok, Radio Koper