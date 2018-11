New Delhi se duši v smogu. Foto: Reuters Sorodne novice Kakovost zraka v Indiji padla v najnižjo kategorijo Dodaj v

New Delhi: Zrak onesnažen 20-krat bolj od zgornje dovoljene meje

V času festivala divali se kakovost zraka običajno še poslabša

5. november 2018 ob 10:47

New Delhi - MMC RTV SLO

Prebivalci New Delhija, ki se mrzlično pripravljajo na divali, hindujski praznik luči, so se zbudili v vse kaj drugega kot svetlo jutro: zaradi smoga je vidljivost izjemno slaba, zrak pa onesnažen 20-krat bolj kot dovoljuje zgornja meja, ki jo dovoljuje Svetovna zdravstvena organizacija.

Razmere naj bi se v prihodnjih dneh še poslabšale, kakovost zraka se bo še poslabšala, napovedujejo strokovnjaki. Kot poroča BBC, je indijsko vrhovno sodišče odločilo, da lahko v času divalija, enega najpomembnejših hindujskih festivalov, ognjemete prižigajo le dve uri na dan, toda v praksi bo kršitve zelo težko preprečiti. Divali je eden najpomembnejših hindujskih festivalov na severu Indije, ko se praznuje zmaga dobrega nad zlim, v času festivala pa stopnja onesnaženosti zraka, ki je že sicer med najvišjimi na svetu, v zadnjih letih zaradi številnih ognjemetov dosega rekordno nevarne ravni. Še dodatno zrak novembra in decembra onesnažujejo izpusti, ki nastanejo ob sežigu ostankov pridelkov na poljih v sosednjih zveznih državah Pundžab in Harjana.

Indijska mesta se sicer redno uvrščajo na lestvice mest z najslabšo kakovostjo zraka. Oblasti v New Delhiju, ki je na lestvici WHO-ja na šestem mestu glede onesnaženosti zraka, so opozorile prebivalce, naj se v čim večji meri zadržujejo v zaprtih prostorih, začele pa so tudi začasno prepovedovati gradbena dela v prestolnici.

K. T.