Okoljska inšpektorica odredila začasno prepoved zbiranja odpadkov v Kemisu

Podjetje krišilo določilo iz okoljevarstvenega dovoljenja

28. maj 2017 ob 19:21

Vrhnika - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Inšpekcija za okolje je podjetju Kemisu, v katerem je pred dvema tednoma prišlo do velikega požara, izdala začasno prepoved zbiranja odpadkov.

"V petek popoldne je Kemis obiskala okoljska inšpektorica in, kot so nam povedali pristojni, izdala ustno odločbo. Ustno izdajo takrat, ko je ukrep nujen. Neuradno pa smo izvedeli, da je v tej odločbi začasna prepoved zbiranja podatkov," je za TV Slovenija poročala Erika Pečnik Ladika.

"Inšpektorica naj bi se zato odločila, ker je podjetje kršilo določilo iz okoljevarstvenega dovoljenja, da se v primeru nesreče ne sme opravljati dejavnosti. Podjetje pa je kljub temu odpadke zbiralo. O tem bo zdaj verjetno razpravljal nadzorni svet Gorenja," je pojasnila.

Posledice požara

V vrhniškem podjetju za hranjenje in predelavo nevarnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja. Na dan požara so skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov.

Zaradi požara so lokalni prebivalci več dni tožili o dihalnih težavah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so ljudem zaradi onesnaženosti odsvetovali uživanje hrane z bližnjih vrtov in njiv, najbolj onesnažen pa je bližnji potok Tojnica.

Razprava se seli tudi v DZ

Pozornost javnosti pa bo v dogajanje po požaru v vrhniškem podjetju Kemis usmerjena tudi prihodnji teden. Petkovo srečanje s predstavniki pristojnih državnih institucij, ki so jim predstavili rezultate analiz, Vrhničanov ni pomiril, za torek je sklicana izredna seja občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali posledice ekološke nesreče, zlasti vpliv na okolje in zdravje ljudi.

A ne le občinski svet, o Kemisu bo razpravljal tudi državni zbor. Kdaj se bo odvila izredna seja, ki so jo zahtevali poslanci iz SDS-a in skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS), bo znano v torek na kolegiju predsednika DZ, najverjetnejši datum pa je 9. junij, je poročal STA.

T. H.