Ponekod snega za vzorec, ponoči se bodo padavine okrepile

Na višje ležečih cestah, predvsem na prelazih z Avstrijo, se sneg oprijema vozišča

19. november 2018 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začetek tedna je po nekaterih predelih države prinesel sneg do nižin, a za zdaj le za vzorec. Sneži ponekod na Koroškem, Štajerskem in Gorenjskem, medtem ko je na zahodu in na Primorskem delno jasno.

Po napovedih se bo ponoči v notranjosti države sneženje okrepilo.

Na Primorskem, kjer bo danes delno jasno, bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa državi pa bo danes oblačno, občasno bo rahlo snežilo. Ponoči bo po nižinah Primorske začelo deževati, v notranjosti pa se bo sneženje okrepilo. V torek bo nato oblačno, padavine bodo popoldne oslabele in do večera večinoma ponehale, so napovedali meteorologi na Agenciji RS za okolje.

Na višje ležečih cestah, predvsem na prelazih z Avstrijo, se sneg oprijema vozišča, pa so opozorili v Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

K. T.