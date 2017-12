Poplavljenih več kot 630 objektov, na delu 2.300 gasilcev in civilna zaščita

Številni še brez elektrike, močnejše padavine spet v petek

13. december 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Številni prebivalci so po uničujočem vetru še vedno brez elektrike. Na več šolah tudi danes ne bo pouka. Ponoči je poplavljala reka Krka, ki je zalila več cest. Reka Sava je poplavila cesto Hrastnik–Zidani Most. Ribnica na Pohorju in Podvelka sta še vedno odrezani od sveta.



Vreme in posledice močnega vetra ter naraščajočih vodotokov so še vedno glavna skrb prebivalcev po državi in pristojnih služb. Z razmerami se je seznanila tudi vlada, pkodo bodo ocenili v prihodnjih dneh. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo poplavljenih več kot 630 objektov in skoraj 670 cestišč. Posredovalo je več kot 2.340 gasilcev in 131 pripadnikov civilne zaščite, razdelili so tisoč 240 protipoplavnih vreč, 43 električnih agregatov, 16 bal folije za prekrivanje streh in 8 črpalk.

Kmetijski minister Dejan Židan je na konferenci po seji vlade podal neuradno oceno škode zaradi vetroloma po gozdovih. Posredna in neuradna ocena je, da je padlo za pol milijona kubikov lesa. Skupna gozdna masa sicer znaša okoli 300 milijonov kubikov, zadnji katastrofalni žledolom pa jih je odnesel devet milijonov, je navedel. Lastnike je pozval, naj škodo sanirajo najkasneje do marca, da se prepreči razmnoževanje podlubnikov.



Močne padavine spet konec tedna

Ponoči so namreč posamezni vodotoki še naraščali, kar se bo nadaljevalo tudi čez dan. "Naraščajo vodotoki v srednji delih svojih tokov – Sava, Ljubljanica na Barju. Intenzivnih padavin danes in v četrtek ne bo. Bolj nas skrbi petek, ko se bodo padavine in veter znova okrepili. A veter ne bo tako močen kot prejšnje dni. Današnji sneg bo jutri pobralo, nova pošiljka prihaja v noči s petka na soboto. Od sobote naprej se bo vreme umirlilo in bo bolj zimsko," je za Radio Slovenija povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) naraščajo še Krka s pritoki v srednjem in spodnjem toku ter Unica. Pretok Ljubljanice je ustaljen. Polnijo se kraška polja. Sava je tudi v spodnjem toku že začela upadati. Opozarjajo pa, da je zaradi odjuge in velike količine novega snega v gorah velika nevarnost snežnih plazov.

Reka Krka je že v torek zvečer začela poplavljati na območju pogostih poplav v Malencah v občini Kostanjevica na Krki. Po polnoči je poplavila cestišče na odseku Kostanjevica na Krki–Zameško, tako da je cesta na tem odseku zaprta.



Reka Sava je prestopila desni breg v občini Hrastnik in poplavila regionalno cesto Hrastnik–Zidani Most. Cesta je do nadaljnjega v celoti zaprta za ves promet.



Številni ostajajo brez elektrike

Na območju Elektra Ljubljana je še vedno brez električne energije še nekaj manj kot 5.865 gospodinjstev. Na območju Elektra Celje 2.012. Po podatkih Elektra Celje je bilo na Koroškem ob 7. uri brez električne energije skupno 1.658 odjemalcev na celotnem območju Koroške, od tega največ na razdelilni transformatorski postaji Ravne na Kroškem (655), razdelilni postaji Radlje ob Dravi (331) in na območju Vuzenice (311 odjemalcev). Del območja občin Podvelka in Ribnica na Pohorju spada pod okrilje Elektra Maribor. Na njegovem območju je brez elektrike okol 900 odjemalcev.

Ker marsikje na Koroškem ni elektrike, so posledično motene tudi telefonske povezave na mobilnem omrežju.

Na Gorenjskem nadaljujejo čiščenje cest

Na Gorenjskem danes nadaljujejo odstranjevanje posledic neurja. Medtem ko so v torek zagotovili prevoznost glavnih cest, se bodo danes skušali prebiti do bolj oddaljenih kmetij. Nadaljevali bodo tudi pokrivanje odkritih streh. Delo jim otežuje sneg, na Jezerskem pa so zgodaj zjutraj zaradi okvare agregata ponovno ostali tudi brez elektrike.

Kot je za povedal župan Jezerskega Jurij Rebolj, je okoli 4. ure prišlo do mehanske okvare na agregatu, s katerim je Elektro Gorenjska v torek popoldan zagotovil elektriko večini prebivalcev. Vzdrževalci Elektra Gorenjska so že na delu in skušajo agregat usposobiti, sicer pa bodo pripeljali drugega. Ker ni elektrike, so se danes zjutraj odločili, da bo vrtec ostal zaprt, pouk v šoli pa bo potekal nemoteno, kolikor je to pač v teh razmerah mogoče. Težava je predvsem ogrevanje prostorov. Danes se je temperatura namreč ponovno precej spustila in na Jezerskem je že zapadlo okoli deset centimetrov snega. Sneg dodatno ovira delo sekačev, strojnih delavcev, gasilcev in reševalcev, ki odstranjujejo drevje in se bodo po tistem, ko so v torek popoldan vzpostavili prevoznost ceste na Zgornje Jezersko, danes skušali prebiti še do bolj oddaljenih kmetij. Vzpostaviti morajo namreč prevoznost še treh cest. Nato pa bodo tudi tem kmetijah lahko dostavili agregate za zagotavljanje električne energije. Hkrati nadaljujejo pokrivanje streh, ki jih je v ponedeljek odkril veter. Na Jezerskem je poškodovanih okoli 70 streh. Nekaj objektov je bilo v celoti odkriti, na dve hiši pa sta padli smreki. Približno 20 objektov so pokrili že v torek, da voda ne bi tekla v stanovanja in da ne bi nastala še večja škoda. Na ostalih objektih bodo strehe sanirali postopno. Podobno kot na Jezerskem sanacija poteka tudi v Bohinju, kamor utrujenim gasilcem danes prihajajo na pomoč kolegi z Bleda, Kranja in Jesenic. Kot je za STA povedal poveljnik štaba civilne zaščite Bohinj Dušan Pfeifer čistijo ceste Nemški Rovt-Soriška planina, Gorjuše-Mrzli Studenec in cesto proti Uskovnici. Elektro Gorenjska se ukvarja s podrtimi daljnovodi. Večini prebivalcev bohinjske občine je sicer elektrika zagotovljena, ni je le na Uskovnici, na Rudnem polju in v delu Ukanca. Gasilci pa se bodo po tistem, ko sta Sava Bohinjka in gladina Bohinjskega jezera upadla, danes v večji meri še vedno ukvarjali tudi s pokrivanjem odkritih streh, ki jih je bilo na območju Bohinja okoli 80. Ker je danes začelo snežiti, bo to delo še nevarnejše. Policisti so že v torek okoli 13. ure na območju Bohinja obravnavali padec moškega, ki je po neurju popravljal streho. V padcu se je poškodoval in so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Zaprte številne ceste

Zaradi podrtih dreves, električnih vodov, plazov in poplav so po podatkih prometnoinformacijskega središča za državne ceste zaprte tudi številne druge ceste po državi. Na Gorenjskem so neprevozne cestne relacije Vresje–Sorica, Rudno–Nemški Rovt in Zgornje Jezersko–prehod Jezersko. Na Koroškem relacija Dravograd–Bukovje–Trbonje, na Kamniško–Savinjskem območju cestni odsek Sleme–Koprivna in cesta čez prelaz Pavličevo sedlo.

Na Kočevskem je za promet še vedno zaprta cestna relacija Željne–Rog–Baza–Podturn. V osrednji Sloveniji in Zasavju poleg regionalne ceste Hrastnik–Zidani Most še ceste Logatec–Rovte–Žiri pri Petkovcu ter lokalne ceste Dolsko-Jevnica, Kresniške Poljane–Kresnice, Litija–Sava in Sava–Mošenik.

Na južnem Primorskem je še vedno za promet zaprta cesta med Šmarjami in Dragonjo, na severnem Primorskem pa lokalne ceste Miren–Renče, Renče–Britof, Zalošče–Saksid in Preserje–Potoče.

Regionalna cesta Laško–Šentjur je v Laškem zaradi poplavljenega cestišča zaprta.

Lokalna cesta Zagorje–Čolnišče, na katero se je v ponedeljek zrušil velik skalni podor, je še vedno zaprta. Na območju podora je urejen obvozni del cestišča, ki ga delavci danes še dokončno usposabljajo za promet. Cesta bo predvidoma v četrtek odprta za ves promet, tudi za šolski avtobus, so sporočili z Občine Zagorje ob Savi.

Zaradi nevarnosti snežnih plazov pa je zaprta cesta čez prelaz Vršič.

Na Ljubljanskem barju se razliva voda

Ljubljansko barje daje podobo velikega jezera, še posebej južno od avtocestnega obroča. Polja so najbolj poplavljena na območju Črne vasi in Lip. Poplavljen je tudi del ceste med Lipami in vasjo Jezero. Narasle reke Ljubljanica, Iška in Gradaščica najbolj ogrožajo vas Lipe, kjer so nekaterim ljudem ponudili pomoč, vendar evakuacija ni bila potrebna, je poročal radijski dopisnik Marjan Vešligaj.

Ne hodite v gozdove

Pristojni na poplavljenih območjih prebivalce pozivajo k samozaščiti. Kjer je veter povzročil veliko škode, naj prebivalci ne hodijo v gozdove.

A. S., Al. Ma.