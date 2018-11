Prebivalci Jelendola so odšli na delo, otroci so ostali doma

Cesta Tržič–Jelendol še ni prevozna

5. november 2018 ob 11:54,

zadnji poseg: 5. november 2018 ob 14:38

Tržič - MMC RTV SLO, STA

Prebivalci Jelendola so peš obšli udor na cesti, ki ga je pred tednom povzročila vodna ujma in jih odrezala od sveta, otroci, ki so se jim končale šolske počitnice, iz varnostnih razlogov ceste niso prečkali in so ostali doma.

Izvajalci interventnih del na cesti Tržič–Jelendol so udor na lokalni cesti sanirali do te mere, da so ga lahko prečkali prebivalci Jelendola, ki so danes morali v službo. Gasilci so jih pripeljali iz Jelendola do Dovžanove soteske, kjer so peš prečkali delovišče, nato pa so do službe nadaljevali pot s svojimi avtomobili, ki so jih imeli v Čadovljah, ali pa z organiziranim javnim prevozom.

Dela nad predorom v Dovžanovi soteski, ki jo je prizadela nedavna ujma, so stekla v soboto. Do nedelje zvečer so izvajalci na tej lokalni cesti zapolnili največji udor, ki ga je povzročila voda. Tako je udor zdaj že mogoče prečkati peš in postavitev brvi ni bila potrebna, je pojasnil poveljnik tržiške civilne zaščite Drago Zadnikar.

Otroci ostali doma

Šoloobvezni otroci pa se v Tržič niso odpravili, čeprav so se jesenske počitnice že iztekle. Prvotno je bilo načrtovano, da bodo tudi otroke gasilci pospremili do Tržiča, vendar so se starši v nedeljo zvečer odločili, da otrok v šolo še ne bodo poslali. Kot predvideva Zadnikar, je razlog za to skrb za varnost. O tem so obvestili vodstvo šole, ki se je s tem, da otroci ostanejo doma, strinjalo.

Tržiški župan Borut Sajovic je pojasnil, da bi otroci sicer lahko odšli v šolo, saj je bil prehod na kritičnem odseku po delu pozno v noč v nedeljo zvečer vzpostavljen. Težavno in nevarno pa je čez dan hoditi prek gradbišča. "Tudi jaz zato podpiram odločitev staršev in vodstva šole, ki bo otrokom pomagalo z gradivi," je dejal. Na območju, ki je po ujmi ostalo odrezano od sveta, sicer živi okoli deset otrok, med njimi so tudi trije srednješolci. Zaposlenih oseb, ki hodijo v službo, pa je nekaj več kot 40.

Zaposleni imajo pravico do izrednega dopusta

"Nekateri bi morali v službo že v petek, danes pa so se na delo odpravili bolj ali manj vsi, odvisno od tega, kako so se dogovorili z delodajalci," je pojasnil Zadnikar in dodal, da bodo kot štab civilne zaščite obvestili delodajalce o ujmi in o nezmožnosti zaposlenih, da pridejo na delovno mesto. Po zakonu je to razlog za izredni dopust.

Zadnikar sicer predvideva, da bi lahko v nekaj dneh zapolnili še preostale tri manjše jame na cesti, preprečili nadaljnje krušenje ceste v strugo in zagotovili njeno prevoznost. "Po moji nestrokovni oceni bi bil, glede na to, kako hitro so izvajalci sanirali največji udor, po sredi ali četrtku nevarni odsek vsaj osnovno lahko zavarovan," je ocenil Zadnikar. O tem, ali bo cesta dovolj varna za vožnjo po njej, pa ne bo odločal štab civilne zaščite, temveč občina in strokovne službe.

Preskrba s hrano

V nedeljo so prebivalce Doline in Jelendola, kjer živi približno 190 ljudi, znova oskrbeli s hrano in trenutno ni potrebe po pomoči helikopterja. Zdaj bi lahko živila tudi že prenesli prek nevarnih odsekov in jih nato naprej po cesti odpeljali do prebivalcev.

Kot je pojasnila ena od prebivalk Petra Laharnar, so s hrano dobro preskrbljeni. "Vsi se trudijo, da ne bi bil kdo lačen. Dobili smo osnovne stvari, pa tudi kakšno sladkarijo za otroke," je povedala in se zahvalila vsem, ki se trudijo, da bi prebivalci Jelendola čim manj čutili posledice ujme. Poudarila je, da je bilo v teh dneh na področju čiščenja in urejanja infrastrukture že ogromno narejenega. "Vsi pa stremimo k temu, da bi bili čim prej po cesti povezani s Tržičem, potem si bomo lahko vsi oddahnili," je poudarila.

Saniranje škode še ni končano

Trenutno poteka še odstranjevanje naplavin iz struge Tržiške Bistrice v samem Tržiču, medtem ko so intervencijske službe v preteklih dneh že očistile strugo v zgornjem delu reke. Tako zagotavljajo, da veje, debla in druge naplavine ne bi zaprle struge ter povzročile nadaljnje škode.

Gasilci pa pomagajo prebivalcem čistiti objekte. Sodelovali so tudi pri čiščenju tovarne podjetja AB Tokos, ki se ukvarja s proizvodnjo zidarskega orodja in ima prostore na Cankarjevi cesti v Tržiču, kjer je voda odnesla hišo štiričlanski družini. V objektu manjšega podjetja, ki ga je voda povsem zalila, so danes uspeli znova vzpostaviti proizvodnjo.

Ogromno škode je vodna ujma povzročila ne le tam, kjer je zalila objekte, odnesla mostove in trgala ceste, temveč tudi na kmetijskih površinah, je povedal župan in dodal, da je bilo v Lomski dolini prizadetih več deset hektarov zemljišč, na katerih je na tisoče kubičnih metrov kamenja, lesa, mulja in blata.

