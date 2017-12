Sneg in obilno deževje povzročala nevšečnosti. Reke se bodo razlivale.

Na Ljubljanskem barju se bodo poplavljene površine širile

28. december 2017 ob 07:57,

zadnji poseg: 28. december 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ponekod po Sloveniji še vedno sneži, zato se na pot ne odpravljajte brez zimske opreme. Vozne razmere so slabše kot običajno, potovalni časi pa daljši.

Prelaz Vršič je zaprt za ves promet zaradi zimskih razmer in zemeljskega plazu, na prelazu Korensko Sedlo so na avstrijski strani obvezne verige, prelaza Jezerski vrh in Pavličevo Sedlo pa sta zaprta zaradi poškodovanega cestišča na avstrijski strani.

Sneg in obilno deževje sta povzročala več nevšečnosti. Tako je na območju Bohinja in Kranjske Gore več gospodinjstev ostalo brez elektrike. Na Koroški Beli pri Jesenicah pa se je splazila zemljina za stanovanjsko hišo. Gasilci so si plaz ogledali, delavci komunale pa so ga prekrili s folijo.

Nevarnost razlivanja rek

Agencija za okolje opozarja pred razlivanjem vodotokov. Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju, popoldne pa so mogoča razlivanja manjših rek na širšem območju Postojne. Razlivala se bo tudi Krka.

Reka Reka je začela upadati, a se na izpostavljenih mestih v spodnjem in srednjem toku še razliva. Tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju se bodo v noči na petek še nekoliko razširile. Popoldne in zvečer pa so mogoča tudi manjša razlivanja ob reki Vipavi.

V noči na petek se bo začela razlivati reka Krka, sprva v zgornjem toku, čez dan pa tudi v njenem spodnjem toku. Razlivanja bodo predvidoma na območjih vsakoletnih poplav. V prihodnjih dneh se bodo gladine vode na ojezerjenih poljih notranjskega krasa še povišale. Gladina vode na Cerkniškem jezeru bo predvidoma do nedelje narasla za okoli 60 cm, voda na Planinskem polju pa za okoli 40 cm, še sporočajo na agenciji za okolje.

Poplavljene kleti na Ilirskobistriškem

Obsežne padavine na ilirskobistriškem območju so v sredo zvečer in danes ponoči domačinom povzročile nekaj težav. Meteorne vode - v 24 urah je padlo več kot 100 litrov dežja - in reka Reka so na območju vsakoletnih poplav zalivale kleti in pritlične prostore objektov, tudi klet zdravstvenega doma. Okoli 50 gasilcev je bilo na terenu vse do jutra.

Voda je zalila okoli 20 objektov, a močno deževje hujših težav, na katere ne bi bili pripravljeni, ni povzročilo, je za STA povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Luka Špilar. Po besedah vodje intervencije Janeza Kastelica so se prvi alarmi prižgali v sredo okoli 19. ure, nato pa je bil ob polnoči drugi poplavni val. Gasilcem je vodo iz večine kleti in objektov uspelo izčrpati do 6. ure zjutraj, v neki hiši so jo črpali do osmih zjutraj.

Dež bo do jutra oslabel

Dež, ki je zajel vso državo, naj bi do jutra oslabel, a se bodo sredi dneva in popoldne padavine znova okrepile. Meja sneženja se bo spuščala in popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zjutraj bodo temperature od nič do šest stopinj Celzija, ob morju osem, popoldne pa od nič do pet, na Primorskem okoli devet stopinj Celzija.

V prvem delu noči na petek bodo padavine ponehale, v petek se bo postopno razjasnilo.