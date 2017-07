Tako črni ogljik kot puščavski pesek vplivata na tajanje alpskih ledenikov

Misija Matevža Lenarčiča

14. julij 2017 ob 15:18

Letalec Matevž Lenarčič, ki je z ekipo Green Light Flight sklenil misijo Mediteran 2017, je ugotovil, da tako črni ogljik kot puščavski prah prispevata k hitrejšemu tajanju ledenikov v Alpah, kar vpliva na zaloge vode.

Kot je poudaril Lenarčič, je v več etapah letel med Ciprom in Španijo pa do Pariza in prek Karpatov do Bukarešte. Letenje, še posebej v območju ciklona, je bilo po njegovih besedah zahtevno, saj ga je spremljalo tudi slabo vreme, zelo močni vetrovi in slaba vidljivost.

Puščavski prah se dvigne in potuje z zračnimi masami le takrat, ko se pojavijo ustrezni vremenski pogoji, je pojasnil. Zato je bilo načrtovanje poletov povezano predvsem s spremljanjem vremenske situacije nad severno Afriko, Sredozemljem in osrednjo Evropo. V zimskem in pomladanskem času se zgradi ciklon, ki na svoji robovih ustvarja dovolj močne vetrove, da odnašajo pesek daleč v osrednjo Evropo, je dejal Lenarčič.

Misija usmerjena na regionalne spremembe

Vodja znanstvenega dela misije Griša Močnik je pojasnil, da so se za razliko od prejšnjih misij, ki so se ukvarjale z globalnimi podnebnimi spremembami, z zadnjo usmerili v regionalne spremembe, ki bistveno vplivajo na naše življenje. Poleg emisij, ki nastajajo pri zgorevanju goriv, pa je za Alpe in južno Evropo po njegovih ugotovitvah pomemben tudi transport saharskega peska.

Ta ozračje, kot pravi Močnik, rahlo segreva, saj je obarvan in absorbira sončno svetlobo. Sicer jo pa tudi hladi, saj učinkovito odbija to isto svetlobo nazaj v vesolje. Ko pa se črni ogljik in saharski pesek usedeta na sneg in led, potemnita površino in jo segrevata. Sneg in led na ledenikih se pospešeno talita, kar po njegovih besedah vpliva na zaloge vode, ki teče iz Alp.

Močnik je še povedal, da so preliminarni pregledi zbranih podatkov pokazali, da se saharski pesek širi ne samo po Sredozemlju do Alp, ampak da ob pravih vremenskih razmerah seže daleč v severno Evropo in povečuje koncentracijo teh delcev v zraku. Ob tem je izpostavil, da so nepričakovano ugotovili, da se emisije črnega ogljika, ki se zmeša s puščavskim peskom, obnašajo drugače, kot če bi izmerili vpliv vsakega posebej. Kot je dodal, bodo podrobnejše analize ter kombinacija zračnih meritev in tistih na tleh pokazale, kako močno to mešanje vpliva na podnebje.

Podrobnejša analiza sledi

Podrobnejšo analizo vseh zbranih podatkov bo ekipa opravila v prihodnjih mesecih. Zaključke bodo strnili v poročilo, ki ga bodo po besedah Močnika posredovali Evropskemu parlamentu, da bi lahko ta z določeno regulativo zmanjšal vplive podnebnih sprememb na naše okolje.

Lenarčič pa je o novih misijah povedal, da bo v prihodnjem letu predvidoma skupaj s pilotom Domnom Graufom poletel nad Sibirijo, kjer je veliko požarov, ki prispevajo k onesnaževanju ozračja. V naslednjih letih pa ekipa Green Light World Flight načrtuje merjenje koncentracij črnega ogljika na Kitajskem, na Himalaji, med Arabskim in Bengalskim zalivom ter na južnem tečaju.

