V francoskih Pirenejih 40 slovenskih medvedov povzroča težave

Med begom pred medvedom je v prepad padlo več kot 200 ovac

27. avgust 2017 ob 15:21

Okoli 40 medvedov v francoskih Pirenejih, kamor so jih pred 20 leti priselili iz Slovenije, napada tamkajšnjo živino, zaradi česar so kmetje letos izdali že več kot 300 prošenj za odškodnino.

Od januarja do začetka avgusta naj bi bili medvedi posredno ali neposredno krivi za smrt okoli 300 ovac. Samo julija naj bi po poročanju francoskih medijev poginilo več kot 200 ovac, ki so v begu pred enim ali več medvedi padle v prepad, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Lani so kmetje od januarja do začetka avgusta zaprosili za odškodnine za 60 ovac, ki so jih ubili ali poškodovali medvedi, letos je ta številka več kot petkrat višja. Župan občine Ustou, kjer je regionalni park, je na območju svoje občine zato že prepovedal prosto gibanje medvedov.

V Pirenejih trenutno živi okoli 40 rjavih medvedov, ki jih strokovnjaki pazljivo opazujejo. So strogo zaščiteni in lov nanje ni dovoljen. Medvedi so na območju v 90. letih prejšnjega stoletja predvsem zaradi lova skoraj izumrli, a so nato iz Slovenije leta 1996 pripeljali tri zveri te vrste, da bi prispevali k njihovi ohranitvi.

