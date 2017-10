V Kemisu učinkovitejša oprema za nadzor in gašenje

2. oktober 2017 ob 13:29

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Vrhniško podjetje Kemis napoveduje, da bodo med sanacijo pogorelega objekta vgradili izboljšano protipožarno zaščito konstrukcije, celotna površina pa bo pokrita z samodejnim gasilnim sistemom. Uvedli so 24-urno varovanje objekta.

Po požaru, ki je v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis izbruhnil 15. maja letos, okoliške prebivalce še vedno skrbijo njegove posledice za okolje in zdravje ljudi.

Kemis pa na svoji spletni strani objavlja odgovore na nekatera vprašanja, izpostavljena na zboru občanov. Napovedujejo, da bodo objekt obnovili v obstoječih dimenzijah, vgradili pa bodo modernejšo in učinkovitejšo opremo za nadzor in gašenje. Objekt bo varovan z nadzornimi kamerami z oddaljenim arhivom. Izboljšana bo tudi protipožarna zaščita konstrukcije in uvedeni dodatni požarni sektorji, ki bodo med seboj ločeni s protipožarnimi stenami.

Samovžig zdaj ni mogoč

Zagotavljajo, da se samovžig v Kemisu danes ne more zgoditi, ker so glavnino odpadkov že odstranili. Ker na objektu potekajo sanacijska dela, novih odpadkov ne sprejemajo in tudi teh, ki so še v skladišču, ne obdelujejo. V podjetju trdijo tudi, da se nikoli niso izogibali odgovornosti ob nesreči.

Kot so zapisali, so vse meritve okolja pokazale, da požar ni imel dolgoročnih posledic na okolje, z izjemo Tojnice, ki so jo v prvi fazi uspešno sanirali, sanacija pa še ni v celoti končana. Je pa treba razumeti, so dodali, "da je okolje na Vrhniki obremenjeno zaradi preteklih dejavnosti in za ta bremena ni mogoče pričakovati, da jih bo saniral Kemis".

Zahtevke oškodovancev sprejemajo na elektronskem naslovu zahtevek@kemis.si ter po pošti na naslovu podjetja. Obrazec zavarovalnice lahko občani najdejo tudi na spletni strani podjetja. To bo poravnalo škodo, za katero bo dokazano, da je posledica požara, so zapisali in navedli, da so za škodo na gasilski opremi že namenili 30.000 evrov pomoči in plačali stroške zdravstvenih pregledov gasilcev.

