V Radencih drevo padlo na brunarico, ranjena ženska je v bolnišnici

23. junij 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 23:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Sunki vetra so že povzročili nekaj preglavic na severu in severovzhodu Slovenije, kjer je veter podrl več dreves in električnih drogov. Ob gramoznici v Radencih je drevo padlo na brunarico, v katero se je zatekel par, ki je bil na ribolovu. Poškodovano žensko so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, poroča Radio Slovenija.

V Veliki Polani je zaradi udara strele zagorela streha, v Turnišču pa njiva. V Ljutomeru je izbruhnil požar v tamkajšnjih industrijskih objektih. V Šentilju je veter razkril dve strehi. V Mozirju pa je padala toča.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so opozorili, da so popoldne in zvečer mogoče močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, izključena pa nista niti toča in porast hudourniških voda.

Ponekod po državi je koncentracija ozona že presegla opozorilno vrednost. Na merilnih mestih v Trbovljah in Hrastniku je koncentracija ozona že ob 12. uri presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. Povprečna osemurna koncentracija ozona je bila ob tem času v Trbovljah 156,5 mikrograma na kubični meter, v Hrastniku pa 158,6 mikrograma na kubični meter, so sporočili z Arsa.

Ljudem z boleznimi dihal svetujejo previdnost

V popoldanskih urah pa so presežno vrednost ozona namerili tudi na koprskem merilnem mestu. Glede na vremenske razmere je preseženo opozorilno vrednost koncentracije ozona mogoče pričakovati tudi čez dan. V soboto je verjetnost za preseganje opozorilne vrednosti nekoliko manjša.

Koncentracije ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Na agenciji priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je koncentracija ozona nižja. Tudi zdravim priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja previsoke koncentracije.

Vroče in sončno vreme je mogoče pričakovati tudi v soboto, sredi dneva in popoldne pa bodo znova mogoče posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.

V nedeljo bo sprva še delno jasno, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na ponedeljek. V ponedeljek bo precej jasno in večinoma suho.

