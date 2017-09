ZPS: S kakovostnimi lesnimi peleti je ogrevanje varčno

Vsakoletno testiranje lesnih peletov

7. september 2017 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kakovost lesnih peletov, ki kot obnovljiv vir energije predstavljajo alternativo sistemom ogrevanja na kurilno olje, se je po slabših rezultatih testiranja izpred dveh let vendarle izboljšala, ugotavljajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Letošnji izidi preizkušanja lesnih peletov so spodbudni in primerljivi z najbolj razvitimi trgi, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Med 25 vzorci namreč niti eden ni bil neustrezen, več kot polovica pa se jih je uvrstila v najvišji kakovostni razred. Štirje vzorci so sicer dosegli slabši rezultat, kot bi ga morali glede na certifikat, a še vedno niso bili neustrezni.

"Po testu lesnih peletov smo lahko letos prvič res zadovoljni, saj se v laboratoriju ni znašla niti ena vreča z zares slabo vsebino. Zdaj lahko zgolj upamo, da to pomeni dokončno ureditev trga, kar bomo seveda preverili na prihodnjih testih," je ob predstavitvi dejal Boštjan Okorn iz ZPS-ja.

Test so izvedli v okviru projekta Čisti peleti, ki ga sofinancira Eko sklad. Za podporo neodvisnemu testu lesnih peletov so se po besedah direktorja Hinka Šolinca odločili, ker se zavedajo, da se lahko optimalne prihranke energije in zmanjšanje onesnaževanja zraka doseže le ob uporabi kakovostnega kuriva. Pri tem pa sta po njegovem prepričanju ključna pravilno označevanje lesnih peletov in dobra informiranost potrošnikov.

Zaradi premika na bolje bo zdaj po oceni ZPS-ja potrošnika nekoliko lažje napotiti k nakupu in uporabi lesnih peletov. "Gre namreč za surovino, ki bi lahko v prihodnosti v Sloveniji vsekakor dobila večjo vlogo - vsaj takšno, kot jo ima Avstriji in Skandinaviji," so poudarili.

Izbira kurilne naprave

Ob tem so opozorili, da so za preboj potrebne tudi kakovostne peči ter ustrezno nastavljen sistem gorenja in odvoda plinov. "Če torej želimo, da ogrevanje s peleti ne bo prijazno samo do družinskega proračuna, ampak tudi do okolja, izberimo kurilno napravo, ki ima vsa potrdila oziroma certifikate o primernosti in skladnosti," so pozvali. Kakršne koli predelane peči se po njihovih navedbah ne obnesejo.

Za dobro zgorevanje mora biti kurilna naprava vgrajena v skladu s proizvajalčevimi navodili oziroma predpisi. To med drugim pomeni, da jo postavimo v primeren prostor, kjer je zagotovljen zanesljiv, neoviran in konstanten dovod zgorevalnega zraka ter odvod dimnih plinov. Ko je naprava vgrajena, je treba obvezno opraviti prvi dimnikarski pregled, da bo ogrevanje zares varno in tudi varčno, pa mora uporabnik še poskrbeti za redno vzdrževanje kurilne naprave, so pojasnili na ZPS-ju.

Pri nakupu lesnih peletov naj cena ne bo glavno merilo, svetujejo. Potrošnike tako spodbujajo, da pri nakupu upoštevajo rezultate testa, ki so prosto dostopni na njihovih spletnih straneh ali v njihovi septembrski številki revije ZPStest.

Al. Ma.