Vladna strategija v ospredje postavlja električna in hibridna vozila

Prva registracija avtomobilov z običajnim motorjem v Sloveniji le še do leta 2030

12. oktober 2017 ob 13:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vlada je potrdila strategijo o alternativnih gorivih v prometnem sektorju, ki med drugim predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel.

Vladna strategija predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel, saj je v strategiji za alternativna goriva postavljena meja, da mora biti skupni ogljični odtis avtomobila manjši od 50 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Danes so pod to mejo samo električni avtomobili in priključni hibridi.

Pri tem na vladi predvideva, da bo do leta 2030 med osebnimi vozili vsaj 17 odstotkov električnih vozil oziroma priključnih hibridov, kar pomeni skupno 200.000 vozil. Predlog strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju govori tudi o polnilnicah za električne avtomobile.

Več polnilnic za električna vozila

Lani smo po Sloveniji postavili 227 polnilnic za električna vozila, leta 2020 jih bo država potrebovala 1.200, leta 2025 7.000 in leta 2030 kar 22.300, ugotavljajo na vladi. Kot še menijo, gre za pomembna cilja strategije o alternativnih gorivih, ki spodbuja rast vozil na električni pogon in hibridnih vozil ter vozil na fosilna goriva, ki imajo bistveno manjši negativni vpliv na okolje kot vozila, ki so danes v uporabi.

Sicer pa električni avtomobili niso le modna muha, ampak postajajo nepogrešljivi del strategije avtomobilskih proizvajalcev, s katerimi ti sledijo zahtevanim ciljem glede zniževanja povprečnega izpusta CO2.

Pariz: Do leta 2030 popolna prepoved avtomobilov na bencin ali dizel

Še bolj drastičen sklep so sprejele pariške oblasti: do leta 2030 nameravajo v mestu prepovedati vsa vozila na bencinski ali dizelski pogon, s čimer želijo prispevati k čistejšemu zraku v francoski prestolnici in zmanjšati odvisnost državljanov od fosilnih goriv, piše Reuters. Francija je sicer že pred časom sklenila, da bo do leta 2040 prepovedala tovrstna vozila, pri tem pa predvidela, da bodo omejitve najprej začeli uvajati v večjih mestih.

Robert Škrjanec (Radio Slovenija), T. K. B.