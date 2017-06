Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 6 glasov Ocenite to novico! ARSO opozarja, da bodo ob prehodu vremenske fronte nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, možna pa je tudi toča. Foto: ARSO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Močan veter odkrival strehe, tudi na blokih in dveh šolah

Opozorilo agencije za okolje

25. junij 2017 ob 13:24,

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, ki se prek Slovenije pomikajo od zahoda, že povzročajo težave, med drugim na Severnem Primorskem.

Neurje z močnim vetrom je po poročanju Radia Slovenija že povzročilo številne težave na Primorskem, predvsem na območju Soške doline. Kot so sporočili s tamkajšnje civilne zaščite, je pihal veter, kakršnega domačini ne pomnijo. Odkril je številne strehe, med drugim na dveh stanovanjskih blokih ter na osnovnih šolah v Kalu in Kanalu. Vseh razsežnosti še ne poznajo. Nekaj dreves je podrlo tudi na Gorenjskem. Neurja se širijo tudi na ostali del države.

Po podatkih prometno-informacijskega centra (PIC) je zaradi podrtih dreves in kamenja na cestiščih na več odsekih zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin-Bovec.

Na glavni cesti Idrija-Tolmin promet ovirajo veje na cestišču. Na cesti čez Vršič pa je zaradi posledic ujme oviran promet pri Jasni. Na gorenjski avtocesti je na uvozu Vodice proti Ljubljani oviran promet zaradi podrtega daljnovoda, navaja PIC.

Opozorila ARSO

Agencija za okolje (ARSO) je sicer izdala meteorološki opozorili zaradi neviht in nalivov. Možna bodo razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

ARSO opozarja, da bodo ob prehodu vremenske fronte nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, možna pa je tudi toča. V noči na ponedeljek se bo vreme umirilo.

Zaradi možnosti močnih neviht in neurij s točo policisti voznike opozarjajo, da je ustavljanje na avtocesti in hitri cesti, v predorih ali pod nadvozi izredno nevarno. Vozniki lahko ustavijo vozilo na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo vozišču.



V nedeljo in v prvi polovici noči na ponedeljek bodo povsod, predvsem pa v severni polovici Slovenije, možni hitri porasti in razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

Nevihte povzročale težave

Neurja so že minulo noč povzročila nekaj nevšečnosti na severu Slovenije, ponekod je padala toča. Težave so povzročala na Koroškem. Na območju občin Radlje ob Dravi in Podvelka je padala toča, močan veter pa je podrl več dreves, med drugim na cesti proti prelazu Radelj, v Spodnji Vižingi in na cesti med Podvelko in Ribnico na Pohorju. V Spodnji Vižingi je po podatkih uprave za zaščito in reševanje veter odkril streho na poslovnem objektu.

