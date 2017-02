Ameriška prepoved ne velja za slovenske državljane z dvojnim državljanstvom

Za sedem držav že prej veljale določene omejitve

Kljub prepovedi vstopa v ZDA za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav bodo po ameriških zagotovilih slovenski državljani, ki imajo tudi državljanstvo ene izmed teh držav, sicer z določenimi omejitvami še naprej lahko potovali v ZDA.

Administracija predsednika Donalda Trumpa je konec januarja nenadoma sprejela odlok, ki med drugim za 90 dni prepoveduje vstop v državo ljudem, ki prihajajo iz Sirije, Iraka, Sudana, Libije, Jemna, Somalije in Irana. Ker je v Sloveniji več ljudi z dvojnim državljanstvom, torej državljanstvom Slovenije in ene izmed omenjenih držav, smo ameriško veleposlaništvo v Sloveniji prosili za pojasnila, kako bo nov režim vplival na te ljudi.

Z veleposlaništva so nam poslali splošen odgovor, in sicer da Trumpov "izvršni ukaz ne omejuje potovanj dvojnih državljanov, dokler imajo potni list ene od držav, za katere ne velja omejitev, in imajo veljaven ameriški vizum". Kot so še izrecno dodali, bodo ameriški konzulati in veleposlaništva po svetu izdajali vizume prosilcem, ki so sicer do njih upravičeni, in ki zanj zaprosijo s potnim listom katere izmed držav, za katere omejitev ne velja, tudi če imajo ob tem državljanstvo ene izmed sedmih držav, za katere omejitev oziroma začasna prepoved velja.

Tudi na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) so potrdili pojasnila ameriška veleposlaništva, da ukrep o prepovedi oziroma omejitvi vstopa v ZDA "ne velja za slovenske državljane z morebitnim dvojnim državljanstvom ene izmed sedmih držav." Kot so še dodali, se na ministrstvo do danes ni obrnil noben slovenski državljan, ki bi mu bil prepovedan vstop v ZDA. NA MZZ-ju so še izpostavili, da je "za EU ključno, da prepreči možno diskriminacijo dvojnih državljanov EU-ja", pri čemer je drugo državljanstvo ene od omenjenih sedmih držav. Državljani Slovenije, imetniki navadnih biometričnih potnih listov, za turistična in poslovna potovanja do 90 dni ameriškega vizuma ne potrebujejo, vendar obstajajo izjeme, ki so povezane ravno s prej omenjenimi državami.

Izjeme, ki so že do zdaj veljale

Na spletni strani MZZ-ja tako pojasnjujejo, da ljudje, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Irak, Iran, Sirijo ali Sudan ali imajo poleg slovenskega tudi državljanstvo katere izmed teh držav, v ZDA ne morejo potovati brez vizuma, pač pa morajo za vstop v ZDA pridobiti ustrezen vizum.

Tudi za ljudi, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Libijo, Somalijo ali Jemen velja, da v ZDA ne morejo več potovati na podlagi programa Visa Waiver, torej brez vizuma, a je razlika v primerjavi s prej omenjenimi štirimi državami v tem, da, kot pojasnjujejo na MZZ-ju, zgolj morebitno dvojno državljanstvo Somalije, Libije ali Jemna ni ovira za potovanje v ZDA v okviru programa Visa Waiver.

V Sloveniji je več deset ljudi, ki imajo tako slovensko državljanstvo kot državljanstvo ene izmed omenjenih sedmih držav, po nekaterih ocenah jih je več kot 30. A natančno število ni znano, saj, kot so nam sporočili na ministrstvu za notranje zadeve, MNZ ne vodi evidence dvojnih državljanstev.

Zaradi nenadnosti odločitve ameriške administracije je sicer vladala zmeda, na koga se prepoved nanaša in na koga ne. Spomnimo, v soboto je ameriško zunanje ministrstvo BBC-ju potrdilo, da prepoved vstopa velja za vse potnike iz omenjenih sedmih držav, tudi za tiste z dvojnim državljanstvom. Z urada kanadskega premierja Justina Trudeauja pa so sporočili, da Kanadčani z dvojnim državljanstvom lahko prosto potujejo v ZDA.

Brskanje po družbenih omrežjih in zgodovini klicev

Ameriški minister za domovinsko varnost John Kelly je po poročanju Al Džazire medtem dejal, da bodo prosilcem za vizum iz omenjenih sedmih pretežno muslimanskih držav preverjali dejavnosti na družbenih omrežjih in zgodovino telefonskih klicev.

Kot razlog je Kelly navedel, da številne države nimajo ustreznih varnostnih organov in podatkov, ki bi podali pravo sliko o prosilcih za vizum. S preverjanjem uporabe družbenih omrežij in telefonskih stikov naj bi ameriške oblasti tako izvedele, s kom se ti ljudje pogovarjajo. Kelly je še dejal, da bi se lahko 90-dnevna prepoved vstopa v ZDA za nekatere države še podaljšala.

Ameriška administracija je ob tem za 120 dni zaustavila tudi sprejem beguncev z vsega sveta, za begunce iz Sirije pa ta zaustavitev velja do preklica.

