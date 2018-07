Amnesty International Slovenije, PIC: Prosilce za azil prisilno zavračajo

Pričevanja prebežnikov

9. julij 2018 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nevladni organizaciji Amnesty International Slovenije in PIC trdita, da v Beli krajini policisti prisilno zavračajo prosilce za azil, kar je po mednarodnem pravu prepovedano.

Predstavniki organizacij Amnesty International Slovenije (AIS) ter Pravno-informacijski center (PIC) so minuli teden obiskali bosanski mesti Velika Kladuša in Bihać ter tam zbrali pričevanja približno sto prebežnikov, ki naj bi v Sloveniji doživeli prisilno zavračanje.

Kot je za časopis Dnevnik povedala Jerneja Turin iz AIS-ja, so opravili intervjuje z 58 posamezniki, ki so povedali, da so bili v zadnjem mesecu v Sloveniji. Večina jih je bila v Sloveniji z več sopotniki, nekateri z družino. Enainpetdeset od intervjuvanih posameznikov je povedalo, da so v Sloveniji policistom ali prevajalcu rekli, da želijo zaprositi za azil.

Kljub temu, da so zaprosili za azil, so jih policisti predali Hrvaški, od tam pa so jih izgnali v BiH. To je po mednarodnem pravu prepovedano, slovenska policija in ministrstvo za notranje zadeve pa takšno ravnanje zanikata.

A se poročilo AIS-a po navedbah Dnevnika ujema s pričevanji migrantov, ki so jih novinarji Dnevnika in RTV Slovenija tudi sami zbrali v Bihaću in Kladuši.

UNHCR zadeve še preiskuje

Iz pisarne Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Budimpešti, ki je pristojna za Slovenijo, so za Dnevnik sporočili, da se "zavedajo primerov ljudi, ki trdijo, da niso smeli vstopiti v Slovenijo in zaprositi za azil". UNHCR zatrjuje, da zadeve še preiskuje. Da primere preiskujejo, je zatrdila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V njenem uradu so za Dnevnik potrdili, da so že obiskali belokranjski policijski postaji v Črnomlju in Metliki.

Po poročanju Večera, ki tudi piše o prisilnem vračanju migrantov, pa je AIS na predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, naslovila poziv k neodvisni preiskavi o delu policije.