Iskanje kadrovskega kompromisa - komu kateri resor?

Levica vztraja v opoziciji, tudi na račun kadrovskih mest

20. avgust 2018 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kako med stranke nove koalicije razdeliti ministrske resorje in kdo jih bo vodil? To je po petkovi izvolitvi Marjana Šarca za predsednika vlade naloga, ki po tednu usklajevanj med generalnimi sekretarji danes čaka predsednike peterice.

Očitno bo bolj zahtevna, kot se je zdelo, tudi zaradi zelo podobnih želja strank SD in SMC. Za vložitev seznama ministrskih imen ima Šarec sicer še dva tedna časa, vendar pa mora do takrat pridobiti soglasja kandidatov in po drugi strani še pred glasovanjem o kandidaturi Dejana Židana za predsednika državnega zbora zadovoljiti tudi koalicijske partnerice.

Položaji predsednikov strank veljajo za dogovorjene, skoraj dokončno je tudi, da bodo nezaželena zdravstvo in javno upravo prevzeli v LMŠ-ju. Za vodenje prvega je v igri več imen, izključeno menda tudi ni, da bi po enega državnega sekretarja prispevala vsaka izmed partneric.

Štirje ministri SD-ju, pet SMC-ju?

Medtem pa šum nastaja pri konkretnih resorjih, ki naj bi pripadli SD-ju in SMC-ju, in pri številu. Oboji bi gospodarstvo, ki je po zadnjem predlogu pri Cerarjevem dozdajšnjem ministru Zdravku Počivavšku; nasprotno si stranki področji šolstva in dela – kot se zdi – podajata. Medtem ko predsednik SD-ja Dejan Židan trdi, da so že "vnaprej povedali, da ne bodo imeli pretiranih zahtev", pa naj bi pričakoval štiri ministrstva; poleg svojega predsednikovanja parlamentu, težkega za dva.

Napovedanih pet mest pričakuje tudi predsednik SMC-ja Miro Cerar: "Pričakujem, da bo ta zaveza spoštovana. Če bo tu prišlo do izigravanja, se stvar lahko zapelje tudi v nepričakovano smer. A sam temu ne bi posvečal tako velike pozornosti, če bodo vsi iskreno želeli, se bo ta vlada oblikovala."

A Šarec oziroma celotna peterica bo kompromis morala najti čim prej, zagotovo pred odločanjem o Židanovi kandidaturi za predsednika državnega zbora. Potrebuje 46 glasov, napovedanih jih ima 52, a glasovanje je vendarle tajno. Na dnevnem redu bo – morda, ne pa nujno – že v četrtek, po izvolitvi dveh podpredsednic zbora in obljubljenem odstopu Mateja Tonina.

Levica bi se odpovedala sekretarjem

Še isti dan naj bi poslanci ustanovili tudi delovna telesa, ker so nujna za predstavitve ministrskih kandidatov. Tudi ob tem pa se odpira status Levice. Ta kljub projektnemu sodelovanju z vlado vztraja, da je opozicijska stranka – in se je za to, pravi Luka Mesec, pripravljena odreči nekaj državnim sekretarjem: "Za nas je pomembnejše ohranjanje opozicijske drže kot kadrovska participacija v vladi."

Tonin je sicer za danes sklical posvet o sestavi odborov in komisij, a naj bi se vodje poslanskih skupin sešli šele jutri.

Nika Benedik, Radio Slovenija