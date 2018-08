Šarec: Dvomi in kritični premisleki so boljše izhodišče od nerealnih pričakovanj

Novi predsednik vlade gost oddaje Studio ob sedemnajstih

17. avgust 2018 ob 16:22,

zadnji poseg: 17. avgust 2018 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi korak k oblikovanju vlade je opravljen, v naslednjih dneh pa bodo morale stranke povedati, katere resorje bi prevzele oziroma na katerih resorjih imajo ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti to odgovornost, je v oddaji Studio ob sedemnajstih povedal novi predsednik vlade Marjan Šarec.

Šarec je dejal, da bodo v prihodnjih dneh stopili v stik z ljudmi, ki bi prevzeli odgovornost in mesto ministra za zdravje. "Verjamem, da bomo našli človeka, ki bo ugriznil v to kislo jabolko," je dejal Šarec in dodal, da to ne bo nič prijetnega, ampak verjame na koncu v uspeh. Poudaril je, da je treba nujno določiti košarico storitev in odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obenem pa je dodal, da zgolj sprememba zakona ni dovolj, temveč je veliko dela tudi na področju menedžmenta, kjer morajo sodelovati tudi s stroko in vodstvi javnih zdravstvenih zavodov.

O konkretnih imenih za ministre Šarec ni govoril, je pa dejal, da bo Vojko Urlep njegova desna roka in bo prevzel vlogo koordinatorja med posameznimi ministrstvi. "Ne bom napovedal, da nam bo to uspelo v enem mesecu, to bo dolg in zahteven proces."

"Levica je opozicijska stranka, ki nas podpira"

"Levica je opozicijska stranka, ki nas podpira," je poudaril Šarec in dodal, da se zaveda, da bo dogovarjanje s sindikati ena prvih nalog nove vlade. "Sindikati bodo takoj nadaljevali proces, ki se je prekinil z odstopom prejšnje vlade. Tukaj lepih ali ugodnih rešitev ni. Tu so samo težke odločitve, pri katerih nikoli ne bodo vsi zadovoljni, a če bomo s socialnimi partnerji vsi razumni, verjamem da bomo prišli do kolikor toliko ustrezne rešitve." Šarec ob tem dodaja, da pričakuje zelo hiter poziv sindikatov na pogajanja.

Glede bojazni GZS-ja, da ukrepi vlade ne bodo naklonjeni gospodarstvu, je Šarec dejal, da bo vsak ukrep treba tudi finančno ovrednotiti. "Eno je zapisana pogodba, drugo pa je, če se razmere hitro spremenijo, in če pride do padca gospodarske rasti, bo seveda potrebno drugačno ukrepanje." Na vprašanje, ali lahko vlada ustavi prodajo NLB-ja, je Šarec dejal, da te možnosti ni več. "Ko smo se pogovarjali z Levico, smo ugotovili, da pri tej banki lahko sledi samo prodaja, kjer ohranimo 25 odstotkov plus eno delnico. Se je pa treba v prihodnje pripraviti na take primere, da do njih ne bi prišlo."

"Ravnanja SDS-a bi lahko bila drugačna"

Prišlo je tudi do napetosti pri napovedanem odstopu Mateja Tonina z mesta predsednika državnega zbora, kjer naj bi ga zamenjal Dejan Židan. Šarec je dejal, da je bilo v času pogajanj dogovorjeno, da bo Tonin predsednik državnega zbora do trenutka, ko koalicija predlaga novega, če NSi-ja ne bo v vladi. Šarec meni, da so vsi profesionalci in lahko na profesionalni ravni sodelujejo.

Na vprašanje, ali obstajajo teme, pri katerih bi sodelovali z SDS-om, je Šarec dejal, da si SDS prizadeva za večinski sistem, medtem ko si v LMŠ-ju prizadevajo za proporcionalnega s preferenčnim glasom. "Če bo prišlo tako daleč, bomo videli, kdo bi bil pripravljen podpreti take spremembe." Šarec je dejal, da se niso silili v koalicijo, ampak glede na to, da nihče ni želel sodelovati z SDS-om, so potem oni prevzeli to vlogo. "Relativni zmagovalec je prvi dobil možnost. Bi pa lahko ravnanja te stranke bila drugačna, zlasti mislim glede objav na družbenih omrežjih. Ampak to je njihova stvar."

Skepsa boljša od nerealnih pričakovanj

Pomembnejši projekt tega mandata je predsedovanje Slovenije Svetu EU-ja. Šarec je poudaril, da bodo ustanovili strokovno ekipo, "sem pa že v predvolilnem času vzpostavil stik z vsemi državami EU-ja in smo že govorili o tem, kako vidimo prihodnost Evrope. Mi smo že takrat ugotovili, da razmišljamo o prihodnosti EU-ja z neko zaskrbljenostjo in treba bo iskati skupne točke," je dejal Šarec in dodal, da je predsedovanje tudi priložnost za tak razmislek.

"V politiki je veliko jasnovidcev, ki vidijo v prihodnost," je Šarec odgovoril na vprašanje o skepsi glede prihodnosti vlade. Sicer pa Šarec dodaja, da ga skepsa in kritičen premislek veselita in da je to precej boljše izhodišče kot prepričanje, da "bom svet snel s tečajev". Šarec ob tem dodaja, da so določeni skeptiki napovedovali razpad vlade tudi pri vseh prejšnjih vladah, pa je kljub temu vsaka pustila svoj pečat. Sicer pa je Šarec mnenja, da se pogosto preveč bojimo novega, kar se je pokazalo tudi pri razmišljanjih o manjšinski vladi.

40-letni Šarec je z današnjo izvolitvijo postal deveti predsednik vlade, medtem ko bo njegova vlada, ko jo dokončno sestavi, 13. v samostojni Sloveniji. Predsednik republike Borut Pahor je Šarcu v kratkem pogovoru zaželel uspešno delo v korist Slovenije in vseh prebivalcev ter se priporočil za dobro sodelovanje.

L. L.