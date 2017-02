Brezplačno kosilo bo od zdaj lahko prejemalo več otrok

Starši bodo o upravičenosti obveščeni skupaj z odločbo o otroškem dodatku

1. februar 2017 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Veljati so začele spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širijo upravičenost do brezplačnega kosila tudi na tiste otroke, ki prihajajo iz družin v drugem in tretjem dohodkovnem razredu.

Po do zdaj veljavni ureditvi so bili, kot je znano, do 100-odstotne subvencije kosila upravičeni le otroci iz prvega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 18 odstotkov povprečne mesečne plače.

Tisti iz drugega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 18 do 30 odstotkov povprečne mesečne plače, so bili upravičeni do 70-odstotne subvencije, tisti iz tretjega, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 30 do 36 odstotkov povprečne mesečne plače, pa do 40-odstotne subvencije.

Novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zdaj upravičenost do 100-odstotno subvencioniranega šolskega kosila širi na družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne plače.

Starši bodo obveščeni hkrati z odločbo o otroškem dodatku

Na ministrstvu za delo so zagotovili, da bodo upravičenci o tej novosti obveščeni hkrati z odločbo o otroškem dodatku. Tako naj bi čim več staršev zvedelo za to pravico - do zdaj namreč približno 15 odstotkov otrok oz. njihov družin ni izkoristilo te pravice, čeprav jim brezplačno kosilo pripadalo že prej.

T. K. B.