Gentiloni: Italija podpira stališče Bruslja glede arbitraže

Cerar: vsaka država mora izpolnjevati pogoje za vstop v OECD

7. september 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Italijanski premier Paolo Gentiloni je med obiskom v Ljubljani dejal, da glede arbitraže Italija podpira stališča Evropske unije in izrazil upanje, da bo s pomočjo EU-ja prišlo do pozitivnega razpleta tako za Slovenijo kot Hrvaško.

Premier Miro Cerar je izrazil zadovoljstvo, da Gentiloni podpira stališče, da je treba spoštovati stališča EU, ki sledijo spoštovanju mednarodnega in evropskega prava. Ob tem je slovenski premier poudaril, da morajo vse članice EU spoštovati načela mednarodnega prava, kar izrecno poudarja tudi Evropska komisija.

"Zadovoljen sem, da tudi italijanski kolega Gentiloni podpira stališče, da je treba spoštovati stališča EU, ki sledijo spoštovanju mednarodnega in evropskega prava. Vse članice EU namreč morajo spoštovati načela mednarodnega prava, kar izrecno poudarja tudi Evropska komisija," je še izpostavil Cerar.

Cerar se je odzval tudi na najnovejše dogajanje glede vstopa Hrvaške v OECD. Po njegovih besedah ne gre za nasprotovanje Slovenije, temveč za opozorilo, da mora vsaka država, ki želi postati članica tako pomembne organizacije, izpolnjevati določene pogoje. Pri Hrvaški "zaenkrat ne vidimo, da so vsi ti pogoji izpolnjeni", je dejal premier, pri čemer je izpostavil spoštovanje vladavine prava.

Sogovornika sta na dvostranskem pogovoru govorila tudi o dvostranskih odnosih, prihodnosti EU-ja in vprašanju migracij. Kot je dejal Cerar, so odnosi med državama odlični. Italija je druga najpomembnejša trgovinska partnerica, po obsegu investicij pa je četrta po vrsti, še posebej pa je izpostavil čezmejno sodelovanje ter pomen obeh narodnih manjšin, ki sta posebna vez med narodoma, so sporočili iz kabineta premierja.

Gentiloni je premierja seznanil o italijanskih stališčih glede migracije in predlogih za razreševanje krize. Strinjala sta se, da je potrebno tesno sodelovanje z državami na migracijskih poteh.

