Cerar: Hrvaški dajemo dovolj možnosti, da spremeni stališče

Premier: Imamo šest mesecev časa

30. avgust 2017 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada dela intenzivno v skladu z odločitvijo na političnem vrhu in znotraj vlade, da damo Hrvaški dovolj možnosti, da spremeni stališče in pristopi k implementaciji arbitražne odločbe, je povedal premier Miro Cerar.

"Pri tem bom kot predsednik vlade odločno vztrajal. Če tega ne bo, bomo naredili naslednje korake, zdaj pa gremo po načrtu, ki ga je podprl celotni politični vrh in ki je zelo smiseln, kajti voditi moramo dialog, moramo dati Hrvaški priložnost, da ne bo več kršila mednarodnega prava, evropskega prava, zaveze iz arbitražnega sporazuma," je nadaljeval premier Miro Cerar na sejmu Agra v Gornji Radgoni.

Ob tem je dodal, da si ne predstavlja, da bi lahko neka članica Evropske unije nadaljevala tako politiko, pa četudi je bila zadnja, ki je vstopila v evropsko družino.

"Mislim, da Hrvaška mora pokazati, da spoštuje vladavino prava, da je odgovorna država, in Slovenija ji tu ponuja roko. Če pa ta roka ne bo sprejeta v zelo kratkem času, bom, kot rečeno, kot predsednik vlade z vsemi deležniki na naši strani odločno ukrepal," je dejal Cerar.

Na vprašanje, ali je mogoča enostranska uveljavitev, je odgovoril, da je meja na morju zdaj jasno določena, na kopnem pa jo bo treba konkretno še določiti na posameznih območjih, pri čemer upa, da s pomočjo mešane komisije v sporazumu s Hrvaško, seveda pa v okvirih, ki jih določa arbitražna odločba.

"Naša policija že nadzira celotno morje, ki je v okviru naših meja, vendar pa še ne ukrepa zoper tiste, ki priplujejo nekoliko čez, kajti ko se bomo za to odločili, se bomo odločili premišljeno, tako da bomo imeli vse pripravljeno, da bomo to izvedli enkrat v prihodnosti tako, kot je treba, ne improvizirano, ne brez načrta," je še povedal slovenski premier.

"Še vedno pa ponujamo roko sosednji Hrvaški, da skupaj pristopimo k implementaciji, tako kot to zahtevajo mednarodno pravo, arbitražna odločba, tudi evropsko pravo, in upajmo, da se bo to zgodilo, drugače bo treba potegniti zelo jasne poteze na naši strani," je še povedal Cerar.

Potrpljenje in dialog

Slovenski premier je že v preteklih dneh opozoril, da bosta njegovo potrpljenje in pripravljenost na dialog s Hrvaško izpuhtela, če njegov hrvaški kolega Andrej Plenković na za september predvidenem srečanju ne bo pokazal jasne volje za implementacijo arbitražne sodbe.

Hrvaška politika s Plenkovićem na čelu pa za zdaj deluje povsem nasprotno od slovenskih želja. Hrvaški premier je preteklo sredo celo pozval hrvaške ribiče v Umagu, naj v Piranskem zalivu lovijo kot pred razsodbo, torej do sredinske črte. Ponovil je, da Hrvaška ne sprejema arbitražne odločbe, ker da je izstopila iz arbitražnega postopka.

Al. Ma.