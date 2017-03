Cerar: Izbor novih nadzornikov SDH-ja naj bom čim hitrejši

Izjava ob robu vrha v Rimu

25. marec 2017 ob 16:32

Rim/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik vlade Miro Cerar si želi, da bi postopek izbire novih kandidatov za člane nadzornega sveta SDH-ja stekel čim hitreje. Le v skladu z zakonom naj bo, je dodal.

Na potezi je ministrstvo za finance, ki mora vladi predlagati kanidata, je poudaril ob robu srečanja v Rimu. "Smo v fazi, ko mora ministrstvo preučiti, kako lahko v skladu z zakonom čim prej izvede ustrezne postopke, da pridemo do novih kandidatov, ki bodo kompetentni, strokovno kvalificirani in primerni za to mesto," je izjavil premier Miro Cerar.

Po poročanju časnika Delu prav v kabinetu predsednika vlade iščejo način, kako postopek izvesti, da ga ne bi bilo treba v celoti ponoviti.

Zakon namreč določa, da mora minister za finance pred oblikovanjem predloga za vlado sestaviti strokovno komisijo, ki izvede postopek za pridobivanje in ocenjevanje kandidatov ter ministru posreduje predlog. Minister pa nato te kandidate predlaga vladi.

Tako minister kot vlada lahko izbereta tudi kandidata, ki ga komisija ni predlagala, a morata to javno razkriti in tudi utemeljiti njegovo kandidaturo.

Zadnja dva kandidata za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdina (SDH), Franc Žmavc in Željko Puljić, sta od kandidature odstopila v četrtek, torej le dan pred odločanjem o imenovanju v DZ-ju. Imenovanje je bilo ves čas pod vprašanjem, saj koalicija ni bila enotna.

Al. Ma.