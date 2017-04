Cerar od Komisije pričakuje konkretne ukrepe za večjo pretočnost na meji

Premier upa na tristransko srečanje z vodjo Komisije in hrvaškim kolegom

26. april 2017 ob 12:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Miro Cerar je v pismu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju izrazil pričakovanje, da bo Bruselj podali konkretne smernice za povečanje pretočnosti prometa na slovenski južni meji.

Cerar je v pismu Junckerja najprej opozoril na dolge čakalne vrste na mejnih prehodih na meji med Slovenijo in Hrvaško. Opozoril ga je, da so slovenski organi ob pojavu daljših čakalnih dob "delovali z maksimalno razpoložljivimi zmožnostmi". Zatrdil je, da je Slovenija vseskozi spoštovala uredbo in "delovala v skladu z evropsko zakonodajo in odgovorno skrbela za potrebno varnost schengenskega prostora".

Kljub temu so kolone na mejnih prehodih še vedno predolge in se bodo tovrstne težave v času poletne turistične sezone verjetno še okrepile. "Slovenija si želi poiskati dodatne rešitve v okviru obstoječe zakonodaje, ki bi omogočile nadaljnjo omilitev nastalih razmer," je v pismu Junckerju še zapisal Cerar in izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija pripravila konkretne smernice za povečanje pretočnosti prometa na mejnih prehodih.

Poleg tega je Junckerju predlagal, da ob robu sobotnega vrha EU-ja v Bruslju skliče srečanje, "na katerem bi nam na najvišjem nivoju lahko predstavili omenjene konkretne rešitve oz. smernice". V torek je Cerar sicer izrazil pričakovanje, da bi pri tem šlo predvsem za srečanje med njim, Junckerjem in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

A. Č.