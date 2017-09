Cerar: Pogovori s Hrvaško šele, ko bo ta priznala veljavnost arbitražne odločitve

Miro Cerar hrvaškemu kolegu ni odgovoril v njegovem slogu, torej med nagovorom skupščine ZN-a, saj: "Palača ZN ni oder za reševanje takšnih medsebojnih vprašanj. Sploh pa se nisem hotel odzvati na to pravzaprav zelo nenavadno izjavo gospoda Plenkovića na podoben način in na tem nivoju. Jaz ostajam na nivoju, ki ga imam vseskozi. To je konstruktiven nivo, kjer zelo jasno povem, da arbitražna odločba zavezuje Hrvaško in Slovenijo." Foto: Reuters

Slovenski premier odpovedal obisk v Zagrebu

22. september 2017 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Slovenija ostaja odprta za dialog, vendar pa ko in če bodo za to ustvarjeni pogoji. Ko se bo torej mogoče pogovarjati tudi o implementaciji arbitražne odločitve, ki seveda velja," je po odpovedi srečanja s kolegom Plenkovićem ponovil premier Miro Cerar in dodal, da Slovenija nadaljuje priprave na uveljavitev arbitražne odločitve.

"Naj ponovim, da je to odločbo sprejelo mednarodno arbitražno sodišče v sestavi petih neodvisnih sodnikov, ki so se zelo jasno odločili, da je kljub določenim napakam v postopku arbitražna odločba veljavna in jo je zato treba spoštovati," je v New Yorku še dejal Cerar, ki je zaradi izjav Andreja Plenkovića med splošno razpravo svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN-a, da je odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško primer spodkopavanja mednarodnega prava, odpovedal obisk v Zagrebu.

Cerar je sinoči pojasnil, da sta se s premierjem Plenkovićem dogovorila, da se srečata prihodnji teden v Zagrebu, kjer naj bi se pogovarjala o vprašanju meje, "kar je seveda pomenilo tudi o implementaciji arbitražne odločbe". "S tem, kar je danes povedal, da je arbitražna odločba nična, je odstopil od najinega dogovora. To je za Slovenijo popolnoma nesprejemljivo stališče, ki ne omogoča razgovora v Zagrebu, zato pogovor prihodnji teden tam ni več smiseln," je presodil premier.

Hrvaška mora najprej priznati veljavnost arbitražne odločbe

Poudaril je, da Slovenija ostaja odprta za dialog, vendar pa ko in če bodo za to ustvarjeni pogoji. Ko se bo torej mogoče pogovarjati tudi o uveljavitvi arbitražne odločitve, ki seveda velja: "Seveda pa mora Hrvaška izpolniti določene pogoje. Predvsem seveda, da prizna mednarodnopravno zavezujočo veljavnost arbitražne odločbe. To je predpogoj. To je mednarodni standard, ki ga ne more in ne sme nobena država ignorirati, še najmanj pa članica EU-ja in prijateljska država." Ob tem je napovedal še, da bo "Slovenija nadaljevala priprave na implementacijo in bo seveda s svoje strani to odločbo izvršila, ko bo za to napočil čas".

O tem se ne govori na "pobalinski ali grob način"

Cerar je med vrsticami obsodil Plenkovičevo potezo, ko je v arbitraži govoril v svojem nagovoru pred Generalno skupščino. "Palača ZN-a ni oder za reševanje takšnih medsebojnih vprašanj. Sploh pa se nisem hotel odzvati na to pravzaprav zelo nenavadno izjavo gospoda Plenkovića na podoben način in na tem nivoju. Jaz ostajam na nivoju, ki ga imam vseskozi. To je konstruktiven nivo, kjer zelo jasno povem, da arbitražna odločba zavezuje Hrvaško in Slovenijo. Da je to zaveza po mednarodnem pravu, tudi po pravu EU-ja, da jo je treba spoštovati, in v skladu s tem tudi ravnam," je dejal Cerar in dodal: "Mislim, da dejanja povedo več kot besede, je pa treba biti pri besedah zelo jasen."

"Vsa moja sporočila sosednji Hrvaški in domači javnosti posluša tudi mednarodna javnost. Zato o tem ne morem govoriti na nek pobalinski ali grob način, ampak zelo jasno in odločno povem, kaj bo Slovenija naredila, kako ocenjujemo izjave sosednje Hrvaške in njihova dejanja in seveda, kako bomo ravnali v prihodnje," je še dejal premier.

Priznava napake

Cerar je ob tem priznal, da je na slovenski strani v arbitražnem postopku prišlo do napake. "Samo arbitražno sodišče v sestavi petih neodvisnih avtoritet je razsodilo, da ta napaka ni bistveno vplivala na postopek in se ta lahko nadaljuje brez škode za obe strani. Sodišče je to storilo, sprejelo mednarodno zavezujočo razsodbo in jo objavilo, tako da zdaj velja. Hrvaška in Slovenija jo morata spoštovati."

"To ne nazadnje ugotavljajo tudi Evropska komisija, države članice EU-ja in to je mednarodni in civilizacijski standard. Tudi številni govorniki v palači ZN ugotavljamo, da je vladavina prava tista vrednota, ki jo moramo spoštovati, če želimo ta svet ohraniti v miru in sodelovanju. Ne nazadnje je tudi ameriški predsednik v svojem govoru poudaril pomen vladavine prava in spoštovanja odločb mednarodnih tribunalov," je dejal Cerar.

Plenković: Arbitraža kot primer spodkopavanja mednarodnega prava

Plenković je v govoru posebej izpostavil odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter jo označil za primer spodkopavanja mednarodnega prava. Ob tem je zagotovil, da je spoštovanje mednarodnega prava temelj za stabilnost in mir na svetu in Hrvaška je temu privržena. Verjame, da je treba spore reševati mirno, na podlagi mednarodnega prava. Pri tem pa je pomembno, da vse mednarodne razsodbe spoštujejo lastna pravila.

Hrvaški premier je tudi dejal, da kompromitiranje nepristranskosti ali neodvisnosti mednarodnih arbitraž ali sodišč, kot je bil to primer v arbitraži s Slovenijo, pomeni, da potem njihove odločitve nimajo pravne moči. Takšno kompromitiranje je po njegovih besedah v nasprotju z mednarodnim pravom in Hrvaška naj ne bi imela druge izbire, kot je bil umik iz procesa arbitraže. Hrvaška želi reševati odprta vprašanja s prijateljico in zaveznico Slovenijo dvostransko, je še dejal.