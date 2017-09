Cerar odpovedal sestanek v Zagrebu zaradi Plenkovićevih izjav

Zaplet v slovensko-hrvaških odnosih

21. september 2017 ob 21:57,

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 22:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski predsednik vlade Miro Cerar je odpovedal državniško srečanje v Zagrebu. Razlog je nastop hrvaškega premierja Andreja Plenković v Združenih narodih.

Komaj dva dni po tem, ko sta se slovenski premier Cerar in hrvaški premier Plenković v New Yorku dogovorila, da se bosta 27. septembra srečala v Zagrebu in da bo na dnevnem redu tudi ali predvsem arbitraža, je slovenski premier srečanje odpovedal, poroča TV Slovenija.

Plenković je tam med drugim dejal: "Izjemnega pomena je, da mednarodna sodišča delujejo po najvišjih pravnih standardih in v polnosti spoštujejo relevantna pravila. Če se dogodi krnitev nepristranskosti ali neodvisnosti mednarodnih sodišč ali sodnikov, kar se je dejansko zgodilo v primeru arbitražnega postopka med Hrvaško in Slovenijo, se njihove odločitve pravno izničijo. Hrvaški zato ni preostalo drugega, kot da se iz arbitražnega postopka umakne. Za nas je to primer spodkopavanja vladavine prava in primer, ki bo države odvračal od uporabe mirnega reševanja sporov s pomočjo tretje strani."

Cerar: Obisk ni več smiseln

"Pred dvema dnevoma sva se dogovorila, da se srečava prihodnji teden v Zagrebu, kjer se bova pogovarjala o vprašanju meje, kar je seveda pomenilo tudi o izvajanju oz. implementaciji arbitražne odločbe. S tem, kar je povedal v palači OZN-a pred vsemi državami sveta, to se pravi skrajno uradno, vsemu svetu, je pač odstopil od tega najinega dogovora," je v Odmevih povedal Cerar. "Povedal je, da je za Hrvaško odločba nična. To je popolnoma nesprejemljivo stališče, ki onemogoča kakršen koli razgovor v Zagrebu, zato moj obisk tam prihodnji teden ni več smiseln," je pojasnil.

Napovedal je, da bo njegova vlada nadaljevala priprave na implementacijo in storila "vse, kar je potrebno", da bo Slovenija na izvajanje pripravljena; tako z zakoni in zakonskimi akti kot z ustrezno pripravljenimi deležniki. Ko bo rok potekel, bo v implementacijo tudi šla. "Če Hrvaška ne bo sodelovala, bodo nastale težave. Tega si nihče ne želi," je dodal.

Poudaril je, da arbitražna odločba velja in je zavezujoča - kljub napaki, na katero opozarja Plenković. Tako je namreč odločilo pet mednarodnih pravnih avtoritet. Tako je zdajšnje stališče Hrvaške kršitev tako mednarodnega kot evropskega prava. "Ostajamo odprti za dialog, ampak samo ko in če bo Hrvaška to sprejela."

