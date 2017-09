Srečanje Cerarja in Plenkovića v Zagrebu bo 27. septembra

Hrvaški in slovenski premier, Plenković in Cerar, se bosta sešla 27. septembra. Foto: BoBo

Pahor: Reševanje vprašanja meje z dvostranskim sporazumom nesprejemljivo

19. september 2017 ob 23:22

New York - MMC RTV SLO, STA

Dolgo napovedovano srečanje predsednikov vlad Slovenije in Hrvaške, Mira Cerarja in Andreja Plenkovića, bo 27. septembra v Zagrebu, so ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN-a v New Yorku sporočili iz Cerarjevega kabineta.