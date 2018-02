Cerar poziva: Naj sovražni govor obmolkne!

Širjenje takšne govorice se "vselej začne in konča pri posamezniku".

23. februar 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Miro Cerar je kolege iz političnih strank ali list, ki so že napovedale nastop na volitvah, pozval k omejevanju sovražnega govora v javnem prostoru, ki po njegovem mnenju vedno bolj ogroža demokratično kulturo.

V pozivu, ki ga je predsednik stranke SMC in aktualni premier poslal danes, je ocenil, da sovražni govor v Sloveniji vedno bolj ogroža demokratično kulturo. Pogosto po njegovem mnenju že presega tisto mejo, ko bi ga lahko širša javnost učinkovito zavrnila kot nesprejemljivo govorico ter ga kritično preglasila. "Danes ga je žal vse prepogosto slišati v javnem prostoru. Širi se izza političnih govorniških odrov, razkazuje na javnih dogodkih, zasledimo ga celo v javnih medijih," ugotavlja Cerar in opozarja, da se je treba zavedati, da se sovražni govor vedno začne in konča pri posamezniku.

"Nekdo ga izreka, nekdo drug postane njegova žrtev - vse skupaj pa škodi celotni družbi. Zato se ga velja lotiti na obeh koncih, z osebnim prizadevanjem in s kolektivno akcijo," je navedel v pozivu, ki ga je naslovil Naj sovražni govor obmolkne!.

"S tako držo bomo celotni družbi dali zgled višje politične kulture"

Politike je tako pozval, "da še posebej v času, ki bo zaradi dvojih letošnjih volitev gotovo močno družbeno občutljiv, storimo vse, da se vsaj od političnih strank in iz ust nas, političnih osebnosti, ne bo slišalo ne sovražnosti ne spodbujanja nestrpnosti". "S tem, ko bomo v svojih javnih nastopih varovali človekovo dostojanstvo in spoštovali človekove pravice, bomo dokazali, da si nasproti stojimo kvečjemu kot politični tekmeci, ne pa kot sovražniki. In kar je še pomembneje, s tako držo bomo celotni družbi dali zgled višje politične kulture," je prepričan.

Politikom je tako predlagal, da se kot sopodpisniki pričujočega poziva tudi zavežejo, da bodo po letošnjih državnozborskih volitvah s skupno parlamentarno pobudo zastavili besedo za odločnejši sistemski in praktični spopad s sovražnim govorom. Njihove odzive pričakuje do prihodnjega petka, 2. marca, je še dejal in jih opomnil, da se širjenje takšne govorice "vselej začne in konča pri posamezniku".

T. K. B.