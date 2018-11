Članstvo Sviza podprlo stavkovni sporazum

Za je bilo več kot 95 odstotkov glasujočih

29. november 2018 ob 21:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavkovni sporazum, ki so ga predstavniki sindikata Sviz v pogajanjih dosegli z vladno stranjo, je na glasovanju članstvo podprlo. Za podpis sporazuma je glasovalo 36.559 zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, kar je 95,32 odstotka vseh, ki so glasovali.

Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da je dolžnost vlade, da zagotovi potrebna sredstva za izplačilo dogovorjenega in ne poskuša z morebitnimi poskusi prelaganja te obveznosti na zavode. Napovedal je tudi dejavnosti, ki jih bo izpeljal sindikat skupaj z drugimi prizadetimi, če bi do takšnih poskusov vseeno prišlo.

Kot je dejal, bi se mu zdelo perverzno, če bi država, ki se z zaposlenimi pri belem dnevu pogaja o zvišanju plač in pri polni zavesti podpiše sporazum, menila, da ima pravico ne dati dodatnih sredstev za normalno delovanje univerz, raziskovalnih inštitutov ali srednjih šol. Vsak tak poskus lahko sproži "le radikalno in odločno akcijo", je dejal.

Če bi večina članstva stavkovni sporazum zavrnila, bi stavkovne dejavnosti nadaljevali. Za 5. in 6. december so že imeli napovedana dva stavkovna dneva. A je nato tudi šolski sindikat prejšnji teden z vlado parafiral stavkovni sporazum, z dogovorjenimi izboljšanji plač v vzgoji in izobraževanju pa so se strinjali tudi delegati na kongresu sindikata, zdaj pa mu je zeleno luč dalo še članstvo.

Na Svizu so danes dodatno pojasnili, da podpora članov sindikata sporazumu še ne pomeni, da stavko preklicujejo, ampak jo zgolj prestavljajo. Preklic pa bo mogoč "v trenutku, ko bodo obljubljena sredstva tudi zagotovljena", so zapisali.

G. K.