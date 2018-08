Delitev resorjev: Zdravstvenega naj bi prevzel LMŠ

Sestavljanje koalicije 2018

16. avgust 2018 ob 15:57,

zadnji poseg: 16. avgust 2018 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalni sekretarji strank LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB so na tretjem srečanju o delitvi vladnih resorjev v bodoči koaliciji pripravili predlog razdelitve, ki pa še ni zakoličen.

O predlogu se morajo posvetovati še v svojih strankah. Z usklajevanjem bodo nadaljevali v petek, neuradno pa naj bi zdravstveni resor pripadel LMŠ-ju.

LMŠ naj bi poleg tega dobil še vodenje ministrstev za finance in javno upravo, notranje zadeve in kohezijo. Po nekaterih drugih informacijah pa bi kohezijo dobila SD, ki je v zameno za odpoved gospodarskemu ministrstvu želela dodaten resor. SD bi tako vodil štiri, in sicer še ministrstva za izobraževanje, delo in kulturo.

Gospodarski resor bi tako pripadel SMC-ju, ki bi imela sicer pod okriljem tri ali štiri ministrstva, najverjetneje tudi pravosodje in zunanje zadeve.

SAB bi vodil ministrstvo za infrastrukturo, poleg tega pa je po neuradnih informacijah v igri še ministrstvo za okolje. DeSUS-u pa bi poleg obrambnega pripadlo še kmetijsko ministrstvo.