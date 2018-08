Je slikanje glasovnic na volitvah za mandatarja v nasprotju z zakonom?

Tonin opozarja na spornost Šarčevega poziva k slikanju glasovnic

14. avgust 2018 ob 15:54,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Aktualni predsednik državnega zbora Matej Tonin je izrecno opozoril vodje poslanskih skupin, da morebitno podpisovanje, označevanje ali slikanje glasovnic pri volitvah predsednika vlade pomeni kršitev nekaterih členov ustave in kazenskega zakonika.

"Kot predsednik DZ-ja se bom poslužil vseh pristojnosti, da tovrstno prakso preprečim," je dejal Matej Tonin in se tako odzval na izjavo predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca za Sobotno prilogo Dela, kjer je dejal, da je svojim poslancem rekel, naj glasovnico fotografirajo za svojo morebitno potrebo oz. za lastno evidenco, če bi namreč kdaj kdo dvomil o njih.

Lahko slikanje glasovnic razveljavi novoizvoljenega mandatarja?

Ob tem je Tonin opozoril, da morebitno podpisovanje, označevanje ali slikanje glasovnic pri volitvah predsednika vlade pomenijo kršitev členov ustave, ki določajo tajnost volitev predsednika vlade, svobodni mandat poslanca in zagotavljajo svobodno volilno pravico. Po njegovih besedah pa to pomeni tudi kršitev člena kazenskega zakonika, ki opredeljuje kaznivo dejanje kršitve tajnosti glasovanja. Tonin je še dodal, da se zaradi kršitve ustave lahko celo razveljavi izvolitev predsednika vlade v postopku sodnega varstva.

Tonin je spomnil tudi na prakso v Nemčiji, ko so poslanci pri volitvah kanclerke slikali svoje glasovnice in jih objavljali na družbenih omrežjih, predsednik parlamenta pa je to prakso takrat najostreje kaznoval s finančno kaznijo poslancev. "Poslanci imajo ustavno in pa zakonsko zagotovljene pravice, kot predsednik DZ-ja pa sem dolžan te pravice tudi braniti," je poudaril Tonin in dodal, da bo kot predsednik DZ-ja uporabil vse pristojnosti, ki jih ima, da tovrstno prakso prepreči.

Šarec fotografij ni imel namena preverjati

Šarec je svoje poslance pozval k slikanju, če se morda glasovanje ne bi izšlo, kot predvidevajo, torej da bi bilo glasov na tajnem glasovanju manj, kot so načrtovali, ali če morda ne bo njegove izvolitve. "Nikakor pa ne bom zahteval, da mi te fotografije kažejo, saj bi bilo to nedemokratično. Nekaj takega mi želijo naprtiti mediji z desnega političnega pola, ki pa očitno sodijo po drugih izkušnjah," je za Delo še dejal Šarec.

Strankarski nadzor nad glasovanjem poslancev sicer v slovenskem političnem prostoru ne bi bil nekaj novega. V preteklosti so morali poslanci med drugim svojim strankarskim kolegom pokazati, kako so glasovali, glasovalo se je v dvojicah, trojicah, glasovnice so bile označene, podpisane, prepognjene.

Nadzor s teleobjektivom

SDS pa je na primer imel celo svojega nadzornika, ki je s parlamentarne galerije s teleobjektivom posnel vsakega poslanca, ki je omogočil, da ga je nadzornik z daljave posnel, navaja Delo. "Naša glasovanja je stranka ves čas nadzorovala," je pritrdil nekdanji poslanec SDS-a Ivo Hvalica, čeprav so po njegovih besedah to počele prav vse stranke, a tega razumljivo nihče noče priznati.

La. Da.