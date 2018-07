DNS in ZNP obsojata Žavbijev napad na novinarja in snemalca

Organizaciji pričakujeta odziv pristojnih organov

27. julij 2018 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) in Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) obsojata četrtkov napad v Italiji obsojenega Roka Žavbija in njegovega očeta na novinarsko ekipo televizijske hiše Planet TV. Obe organizaciji pričakujeta, da bodo organi pregona ustrezno ukrepali.

"Vsak fizični napad na novinarja je Rubikon, čez katerega se v demokratičnih družbah ne sme stopiti," so zapisali v Društvu novinarjev Slovenije. Svoboda medijev je po njihovih besedah eden od temeljev demokracije, zato fizični napad na novinarja pomeni tudi napad na demokracijo. "Tega se morajo zavedati tudi institucije, zadolžene za pregon takšnih dejanj, od katerih pričakujemo takojšnje ukrepanje. Enako tudi pri različnih grožnjah z uporabo nasilja, zapisanih na spletnih forumih," še dodajajo.

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) pa je navedlo, da so takšni napadi na novinarje in snemalce nedopustni, saj je njihova služba v javnem interesu. Če se iz zapora v Italiji vrne oseba, ki je bila tam obsojena zaradi tako sprevrženih dejanj, kot so novačenje borcev za skrajno skupino Islamska država, potem je spremljanje dogodka zagotovo v javnem interesu, menijo v združenju. "Taka oseba se tudi zato ne more sklicevati na pravico do zasebnosti, saj se je tej v veliki meri odrekla že s tem, ko se je podala na tovrstna pota," so dodali.

Napadel novinarja in snemalca

Napad je v četrtek preko Twitterja že obsodil predsednik DZ-ja Matej Tonin, odzvali pa so se tudi nekateri predstavniki političnih strank. Italija je Žavbija, ki je bil zaradi novačenja borcev za Islamsko državo in posedovanja orožja obsojen na zaporno kazen, po prestani zaporni kazni v sredo izgnala.

Dan po vrnitvi v domovino pa sta Žavbi in njegov oče napadla ekipo televizijske hiše Planet TV. Novinarju in snemalcu, ki sta v okolici Kamnika v četrtek stala na cesti pred hišo družine Žavbi, se je najprej približal oče Roka Žavbija in ju začel preganjati ter vpiti, da jima ne dovoli snemanja. Nato se je z avtomobilom pripeljal še Rok Žavbi, ki je novinarja in snemalca brcal ter udarjal s pestmi, skupaj z očetom pa sta ju tudi grobo zmerjala. Uredništvo Planet TV je dogodek že prijavilo policiji, je v četrtek poročal Planet TV.

L. L.